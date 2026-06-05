Castellbell estrena les primeres cinc càmeres de videovigilància lectores de matrícules
Els dispositius estan connectats a la xarxa dels Mossos d’Esquadra que podran fer ús de les imatges en cas que es produeixin fets delinqüencials o bé s’investiguin determinats delictes
Castellbell i el Vilar ha estrenat aquesta setmana les primeres cinc càmeres de videovigilància lectores de matrícules del municipi. Els dispositius estan connectats a la xarxa dels Mossos d’Esquadra que podran utilitzar les imatges en cas que es produeixin fets delinqüencials o bé s’investiguin determinats delictes. També ajudaran a reforçar la comunicació entre la Guàrdia Municipal i els Mossos d’Esquadra. Les càmeres s’han col·locat a la carretera BV1273, a l’alçada del cementiri, a La Bauma, al Burés, a la Vall de Montserrat i a Mas Enric-Can Prat.
Més dispositius
Durant els darrers mesos l’Ajuntament també ha instal·lat sistemes de videovigilància en equipaments estratègics del municipi. En concret, se m’han posat a l’edifici de l’Ajuntament, al local de la Guàrdia Municipal, a la zona esportiva i a les piscines municipals. El consistori confia que funcionin com a eina de prevenció.
L’actuació conjunta ha tingut un cost de 34.000 euros, que han estat aportats a través d’un crèdit de la Diputació de Barcelona.
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