El coordinador de la visita del Papa a Montserrat: "La logística és complexa, però beneïda feina!"
Bernat Juliol calcula que unes 8.000 persones ompliran les places del davant del monestir durant l'estada del pontífex
ACN
El coordinador dels preparatius per la visita del Papa a Montserrat, el viceprior Bernat Juliol, ha explicat en una entrevista amb l'ACN que la logística de l'esdeveniment és "complexa", però ha subratllat que és una feina que es fa "amb moltes ganes i molta il·lusió". "Si en féssim cada setmana ho tindríem més per mà, però beneïda feina!", ha reflexionat el també administrador del monestir. Juliol calcula que hi haurà unes 8.000 persones a les places del davant de l'edifici durant l'estada del pontífex, que passarà pel mig de la gent de camí cap a la basílica. També s'ha previst que hi hagi 1.500 infants d'escoles cristianes de Catalunya que podran veure Lleó XIV "en directe". Juliol no ha dubtat a qualificar la visita de "fet històric".
El responsable dels preparatius ha recordat que l'última visita d'un sant pare a Montserrat va ser la que va fer Joan Pau II el 1982, i s'ha mostrat il·lusionat pel fet que el pontífex "s'hagi volgut afegir als peregrins que cada any pugen a Montserrat a venerar Santa Maria". També ha considerat que la visita del Papa és "una conclusió del mil·lenari que no esperàvem, un segell final històric a la celebració dels mil anys del monestir".
Juliol ha explicat que Lleó XIV ja havia visitat Montserrat fa anys, quan era "general dels agustins", i que, per tant, "coneix" el monestir. De fet, en una conversa amb l'abat montserratí, el sant pare "li va dir que és devot de la Mare de Déu de Montserrat i que en té una imatge, vol dir que coneix l'espiritualitat i la trajectòria de Montserrat i de la Mare de Déu que hi ha aquí".
Sobre la visita concreta que farà dimecres 10 de juny, Juliol no sap si el Papa arribarà en cotxe "o en helicòpter", però sí està previst que des del punt d'arribada es desplaci en cotxe fins a la plaça de Santa Maria. "El res del rosari serà dins la basílica, però a totes les places hi haurà gent i es podrà seguir la celebració a través de pantalles gegants".
El Papa "passarà pel mig de la gent" que hi hagi a les places fins a les arcades de la basílica, on serà rebut pel pare abat, que li donarà la benvinguda. Creuarà l'atri caminant, i està previst que hi hagi 1.500 infants d'escoles cristianes catalanes "que el podran veure en directe".
Un cop dins la basílica, hi haurà unes paraules de salutació del pare abat, el res del rosari, una intervenció de Lleó XIV i el cant de la Salve i el Virolai per part de l'Escolania com a clausura de l'acte.
Un cop acabi, el pontífex pujarà a venerar la imatge de la Mare de Déu, i també està previst que "pugui sortir al balcó de la façana per saludar els fidels que hi hagi a les places". Posteriorment, el sant pare dinarà amb la comunitat de monjos en un acte privat.
Pel que fa a la polèmica sobre les llengües, Juliol ha indicat que, al rosari, està previst que la part principal sigui en català i una part en llatí, però ha admès que desconeixen "com serà el discurs del Papa".
Pel que fa a l'assistència del públic, el viceprior de Montserrat ha explicat que seguirà l'esquema que es va seguir el 27 d'abril de l'any passat en el marc de la celebració del mil·lenari del monestir. "Totes les places estaran plens amb cadires. La gent podrà seure".
També ha explicat que a hores d'ara totes les places estan plenes, però que encara queden llocs davant del cremallera. Les reserves es poden fer a través de la pàgina web de l'Abadia. Allà, però, els assistents hauran d'estar drets.
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