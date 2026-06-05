La cultura popular lluirà aquest diumenge per carrers i places de Sallent
El seguici i els balls de lluïment de les entitats culturals del municipi posaran la nota festiva i tradicional a les Enramades
Les Enramades de Sallent viuran aquest diumenge una de les seves cites més emblemàtiques amb la celebració de la tradicional matinal de cultura popular, una jornada que cada any reuneix entitats, música i dansa i omple de festa els carrers i places del poble.
Els actes començaran a les 11 del matí amb el Seguici Festiu d’Enramades, que sortirà des de la plaça de la Vila. Hi participaran els Gegants i Nans de Sallent, els Bastoners de Sallent, l’Esbart Vila de Sallent, els Grallers de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner i la Cobla Rosaleda, que posaran música al recorregut. Durant el seguici, els participants passaran per damunt de les tradicionals catifes d’herbes aromàtiques.
La jornada continuarà a 3/4 de 12 del migdia a la plaça Sant Antoni Maria Claret amb els balls de lluïment de les entitats de cultura popular, acompanyats també per la Cobla Rosaleda. Serà un espai perquè les diferents colles mostrin les seves danses i coreografies davant del públic.
Rams commemoratius
En finalitzar els balls, es farà l’entrega de dos rams de flors commemoratius. El ram de la Geganta Ermessenda s’entregarà a l’entitat Adona’t, coincidint amb el seu 20è aniversari, mentre que el ram de la geganta Mariona serà per als familiars de Jordi Sant, en reconeixement de la seva contribució durant anys a la cultura musical sallentina. Traspassat el mes de març als 90 anys, Sant era molt conegut per la seva trajectòria musical, la seva vinculació amb el municipi i la seva carrera professional com a podòleg i practicant. Enamorat de la música popular, va ser el fundador i director durant més de quatre dècades de la xaranga Músics de Sallent, integrada majoritàriament per alumnes i exalumnes de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner.
Amb aquesta matinal, Sallent tornarà a reivindicar la força de la cultura popular i la participació de les entitats locals dins una de les festes més arrelades del municipi.