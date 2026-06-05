Ferrocarrils incrementarà el servei de cremallera i de la línia del Bages per la visita del Papa a Montserrat
La companyia oferirà un bus especial llançadora entre les estacions d’Aeri de Montserrat i Monistrol-Vila
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà el servei a la línia de Manresa (Llobregat-Anoia), que és la que connecta amb el cremallera de Montserrat, i en especial aquest tren de muntanya amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV, ja que serà una de les dues vies d’accés al santuari. També ho farà amb la del Vallès, atesa la presència del pontífex a Barcelona.
El dimecres 10 de juny, la jornada durant la qual el Papa pujarà a Montserrat al migdia, a la línia Llobregat-Anoia s’incorporaran quatre noves circulacions a l’R5 (Manresa Baixador) entre les 4 i les 6 de la tarda i es reforçaran amb composició doble algunes circulacions regulars a totes les línies fins a la finalització del servei.
El més rellevant per a la presència del Sant Pare al Bages és que amb motiu de la peregrinació el pròxim dimecres 10 de juny, l’accés a l’abadia es farà exclusivament mitjançant aeri o cremallera i requerirà una reserva prèvia obligatòria. Les persones usuàries han hagut de formalitzar la seva reserva amb antelació al web de l’abadia.
El Cremallera de Montserrat oferirà tres circulacions cada hora entre les franges horàries de les 5.55 del matí i les 19.35 hores. Ferrocarrils reforçarà el personal de seguretat i oferirà un bus especial llançadora entre les estacions d’Aeri de Montserrat i Monistrol-Vila.
Les característiques del servei que oferirà Ferrocarrils durant l’estada del papa Lleó XIV i els dies previs es podran consultar a www.fgc.cat al cercador web, a l’aplicació per a mòbils d’FGC i a les vitrines informatives de les estacions, així com al telèfon d’atenció al client 012.
Ferrocarrils recomana l’ús del transport públic per als desplaçaments fins als diferents actes que s’organitzen durant la visita del papa Lleó XIV i així evitar moure’s en vehicle privat. D’aquesta manera, destaquen, el dispositiu de reforç contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la qualitat de l’aire.
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