El pantà de la Baells està ple i el Llobregat baixa amb molt cabal després de la pluja de dijous
El pantà es troba al 99,4% de la seva capacitat i llocs com La Pobla de Lillet, Borredà o La Nou hi van caure, dijous, més de 100 l/m2 d'aigua
Veïns de la conca del Llobregat han començat a omplir les xarxes de fotografies aquest matí per la imatge poc habitual d'un Llobregat tan esverat
El Llobregat baixa avui molt ple. Aigües avall de l'embassament de la Baells hi ha imatges molt poc habituals de salts d'aigua amb l'aigua bullent. En aquestes poblacions la precipitació d'ahir va ser una mica més moderada, però a la capçalera del riu la pluja hi va caure de manera molt important. A la Pobla de Lillet, estacions locals parlen d'una precipitació de 128 l/m2, a Borredà, de 130 l/m2 i a la Nou de Berguedà, 115 l/m2. El pantà es troba al límit de la seva capacitat aquest matí (99,4%).
Però si aquests tres registres sobrepassen els 100 l/m2, n'hi ha un bon grapat a la zona del Berguedà que superen els 50 l/m2. A Berga mateix, per exemple. A la ciutat, on anit se celebrava la Patum completa (que es va poder fer aprofitant les pauses de la pluja), s'hi van acumular 63,4 l/m2 (al centre de la ciutat), al santuari de Queralt van caure fins a 73,3 litres/m2 i a Avià, 69 l/m2.
De moment no hi ha notícies de desbordaments del Llobregat, ni dels seus afluents, alguns també portant una alta quantitat d'aigua, com passa, per exemple, a la riera de Merlès. El pantà ha deixat anar més aigua del que és habitual per poder gestionar l'augment de l'entrada d'aigua a l'embassament.
La gràfica d'entrada d'aigua al pantà de la Baells marca un creixement molt important a partir de les 5 de la tarda d'ahir, amb una màxima incidència entre les 9 i les 12 de la nit i un descens posterior. Aquest matí, a Sallent, per exemple s'han vist imatges del Llobregat com feia temps que no es veien.
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