Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
El bagenc, que va treure un 9,9 a les PAU del 2024, aconsella als estudiants d'enguany, que descansin i que controlin els nervis: "Et poden jugar una mala passada"
Pau Palomar, de Castellnou del Bages, va treure la nota més alta de Catalunya a la selectivitat de 2024, un 9,9. Dos anys després, es troba cursant la carrera que volia, un doble Grau en Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i a punt de marxar a estudiar a l'estranger. "Aquest estiu faré unes pràctiques d'investigació en física al Centre d'Europeu per la Recerca Nuclear (CERN), a Suïssa, i el següent curs el farà a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley (Estats Units), explica a Regió7.
El proper 9 de juny, 45.821 joves catalans s'enfrontaran a les PAU d'enguany. Mirant enrere, Palomar recorda la seva selectivitat com "un tràmit" i creu que a molts estudiants, "ara potser se'ls fa una muntanya, però després veuran que no és per tant". Assegura que una vegada passes el primer examen, la resta ja "t'hi acostumes", i no és tan difícil com sembla. "El pitjor són els nervis", remarca.
Per això recomana als alumnes que s'hi enfronten ara, que "descansin bé i busquin maneres de controlar els nervis", ja que són moltes hores d'exàmens i "dies que es fan molt llargs". El mètode d'estudi que ell va seguir va consistir a "fer exàmens d'altres anys cronometrats" i ho aconsella per "acostumar-se a la pressió que es viu".
També considera que "no tot és la nota" i hi ha "molts camins a seguir". Reconeix que aquesta és "una frase que hauran sentit molt, però certa". Parla des de les experiències d'amics propers, que s'han trobat en situacions de no poder entrar a la seva primera opció, però que "s'han buscat la vida i han entrat en una altra", i assegura que molts d'ells ara prefereixen l'opció actual a la que tenien pensada inicialment.
"No és una tasca fàcil"
En el cas de Palomar, des de l'inici ja ho tenia tot bastant pensat. Explica que el seu "pla" una vegada acabi el doble Grau en Física i Matemàtiques és fer un màster i doctorat per acabar dedicant-se a la recerca en física, ja sigui enfocada a l'àmbit industrial, o l'acadèmic, en el qual no descarta l'opció de convertir-se en professor.
Per aconseguir aquests objectius manté una nota mitjana "prou bona", però assegura que "no és una tasca fàcil". En comparació amb el batxillerat i la selectivitat, comenta que la universitat és molt més difícil, cosa que "ja sabia", i s'ha trobat amb diverses ocasions en què no entén les coses "a la primera" com abans. També destaca la dificultat dels exàmens, en els quals "no només pregunten el que s'ha estudiat a classe". Tot i això, manté un expedient impecable sense cap assignatura a recuperar, a força d'estudiar i intentar mantenir-se ben descansat "dormint sempre unes 7 o 8 hores".
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