Pineda de Bages estrena una nova àrea d’aparells de gimnàstica per a la gent gran
Aquesta actuació va ser el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2025 a la urbanització.
Regió7
La urbanització de Pineda de Bages, a Sant Fruitós, compta des d'ara amb una nova àrea d’aparells de gimnàstica destinada a la gent gran, ubicada al parc de la Font, entre els carrers del Poal i del Pastor. Aquesta actuació és el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2025 a la urbanització.
La nova instal·lació incorpora cinc aparells de gimnàstica de diferents tipologies, pensats per afavorir la mobilitat, l’equilibri, la coordinació i el manteniment de la forma física per a la gent gran. L’espai també s’ha complementat amb una nova pavimentació tova de sauló.
Amb aquesta actuació, Pineda de Bages amplia els espais públics destinats a l’activitat física i l’envelliment actiu, alhora que dona resposta a una proposta sorgida de la participació ciutadana.
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