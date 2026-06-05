La primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band acaba amb una matinal de concerts a Súria
El certamen va comptar amb la participació del músic argentí Emilio Solla, un referent musical
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Regió7
Una matinal de concerts al Parc Municipal Macary i Viader de Súria va tancar el passat diumenge la primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band, que es va desenvolupar a Navàs i a Súria amb la participació de la Jazz Band Navàs-Súria i altres joves orquestres d’aquest gènere musical. El Festival va comptar amb la participació del músic argentí Emilio Solla, un referent musical. Les actuacions de la matinal de concerts van anar a càrrec de les bandes del Collettivo Orbita Libera (Itàlia), Proyecto Jazz for Kids (Osca) i la Jazz Band Navàs-Súria.
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