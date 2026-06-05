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La primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band acaba amb una matinal de concerts a Súria

El certamen va comptar amb la participació del músic argentí Emilio Solla, un referent musical

La primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band acaba amb una matinal de concerts a Súria | AJ. SÚRIA

La primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band acaba amb una matinal de concerts a Súria | AJ. SÚRIA

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Regió7

Una matinal de concerts al Parc Municipal Macary i Viader de Súria va tancar el passat diumenge la primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band, que es va desenvolupar a Navàs i a Súria amb la participació de la Jazz Band Navàs-Súria i altres joves orquestres d’aquest gènere musical. El Festival va comptar amb la participació del músic argentí Emilio Solla, un referent musical. Les actuacions de la matinal de concerts van anar a càrrec de les bandes del Collettivo Orbita Libera (Itàlia), Proyecto Jazz for Kids (Osca) i la Jazz Band Navàs-Súria.

La primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band acaba amb una matinal de concerts a Súria

La primera edició del Festival Festeig al Passeig Jazz Band acaba amb una matinal de concerts a Súria

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