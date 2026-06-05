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Rescaten quatre persones de dos cotxes atrapats al riu a Sallent a causa de les pluges

Els incidents van tenir lloc sobre les 2 de la matinada al camí de Cabrianes

El pas del riu Llobregat per Sallent

El pas del riu Llobregat per Sallent / Núria Badia

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Quatre persones van quedar atrapades a l'interior dels seus vehicles a Sallent en pujar el nivell de l'aigua durant el fort episodi de pluges viscut a Catalunya aquest dijous.

A les 2.41 hores, es va rebre l'avís que un conductor havia quedat atrapat amb el seu cotxe al camí del Guix, on la pluja va elevar el nivell de l'aigua. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions que van aconseguir rescatar-lo il·lès. El cos d'emergències explica que la persona, tot i no estar ferida, es trobava en un important estat de nervis a causa de la situació.

També sobre les 2 de la matinada, a pocs metres de diferència, la Policia local de Sallent i els serveis de Protecció Civil, van poder rescatar tres persones més atrapades al camí de Cabrianes.

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Aquests dos són els avisos més greus dels últims rebuts entre les 23 hores d'ahir a la nit i les 7 hores d'avui al matí a la Catalunya central.

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