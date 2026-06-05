Rescaten quatre persones de dos cotxes atrapats al riu a Sallent a causa de les pluges
Els incidents van tenir lloc sobre les 2 de la matinada al camí de Cabrianes
Quatre persones van quedar atrapades a l'interior dels seus vehicles a Sallent en pujar el nivell de l'aigua durant el fort episodi de pluges viscut a Catalunya aquest dijous.
A les 2.41 hores, es va rebre l'avís que un conductor havia quedat atrapat amb el seu cotxe al camí del Guix, on la pluja va elevar el nivell de l'aigua. Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar dues dotacions que van aconseguir rescatar-lo il·lès. El cos d'emergències explica que la persona, tot i no estar ferida, es trobava en un important estat de nervis a causa de la situació.
També sobre les 2 de la matinada, a pocs metres de diferència, la Policia local de Sallent i els serveis de Protecció Civil, van poder rescatar tres persones més atrapades al camí de Cabrianes.
Aquests dos són els avisos més greus dels últims rebuts entre les 23 hores d'ahir a la nit i les 7 hores d'avui al matí a la Catalunya central.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Sara Costa, l’alcaldessa que enguany és administradora de la Patum
- Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: 'Pot ser que el cor no funcioni bé