Rescaten tres persones atrapades amb el cotxe a Sallent a causa de la crescuda del riu
A més dels rescats, també van caure dos arbres de grans dimensions i les precipitacions van afectar un mur dels equipaments municipals de l’Escorxador
Alba Díaz
Tres persones van haver de ser rescatades aquest dijous després de quedar atrapades a l’interior dels seus vehicles a causa de la crescuda del riu Llobregat, al seu pas per Sallent, provocada pel fort episodi de pluges. El desembassament del pantà de la Baells va agreujar la situació, provocant el desbordament en diversos punts del riu a la zona del camí del Guix.
En aquest context, una patrulla de la Policia Local de Sallent, que estava duent a terme tasques de tancament de la via i avisant els propietaris de vehicles estacionats en zones inundables, va ser alertada per una persona que informava que la seva germana havia quedat atrapada dins el seu cotxe, parcialment arrossegat per la força de l’aigua. Finalment, tant la conductora com el familiar que havia sol·licitat ajuda van poder refugiar-se en una zona elevada i van ser posteriorment rescatats pels Bombers i per efectius d’AVES - Protecció Civil.
Els Bombers també van rescatar un conductor bloquejat amb el seu cotxe al camí del Guix, en una zona on l’aigua havia augmentat ràpidament de nivell. Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions del cos, que van aconseguir rescatar-lo il·lès. Tot i no patir ferides, l’home es trobava en un notable estat de nervis arran de la situació viscuda.
Dues de les persones afectades en els dos incidents van ser traslladades pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital de Manresa per avaluar el seu estat.
A més dels rescats, un tercer vehicle va resultar lleument danyat per la crescuda, mentre que al camí del Guix la força de l’aigua va provocar la caiguda de dos arbres de grans dimensions, que van ser retirats per facilitar la circulació i permetre les tasques de neteja dels serveis municipals. També es va veure afectat un mur dels equipaments municipals de l’Escorxador.
En l’operatiu hi van participar dues dotacions de Bombers, una d’AVES - Protecció Civil i tres patrulles de la Policia Local de Sallent, que també estaven assignades al servei de seguretat ciutadana de Les Enramades.
La Policia Local ha recordat la importància de respectar les restriccions d’accés i evitar circular o accedir a zones inundables durant episodis de pluges intenses o crescudes de rius, així com seguir en tot moment les indicacions dels serveis d’emergència.
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