Retencions per un accident que deixa un motorista ferit a la C-55, a Castellbell i el Vilar
Un xoc obliga a donar pas alternatiu i provoca cues de fins a sis quilòmetres, fet que intensifica el trànsit ja dens d'un divendres
Un accident provoca retencions de fins a sis quilòmetres a la C-55 a primera hora de la tarda aquest divendres. El sinistre, que s'ha produït a la boca sud del túnel de Bogunyà, a Castellbell i el Vilar, ha tingut una moto, un cotxe i un camió implicats. Segons les primeres informacions, el motorista ha resultat ferit.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a les 16.24 hores, segons el Servei Català de Trànsit. Per motius que encara es desconeixen, una moto, un cotxe i un camió han topat al punt quilomètric 16. Després d'una primera atenció dels afectats al lloc dels fets, l'única persona que ha resultat ferida ha estat el motorista. Ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb pronòstic menys greu.
Una tarda de retencions
Per facilitar l'atenció dels afectats i la retirada dels vehicles, s'ha hagut de donar pas alternatiu. Això ha intensificat el trànsit ja dens d'un divendres per aquesta via, provocant retencions de 3 quilòmetres per banda des de Sant Vicenç de Castellet en sentit Abrera i de tres més des de Monistrol de Montserrat en sentit Manresa. Per protestar contra l'accidentalitat de la carretera, aquesta tarda els col·lectius No+Morts a la C-55, Xarxa7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa tallaran la via a les sis de la tarda a la capital del Bages.
L'accident ha obligat a mobilitzar els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, que hi han treballat amb dues dotacions, i el Sistema d'Emergències Mèdiques, que hi han estat amb tres.
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