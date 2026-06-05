Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Sílvia OrriolsKids&UsPlans cap de setmanaSal de CardonaJonathan AndicRosalía
instagramlinkedin

Retencions per un accident que deixa un motorista ferit a la C-55, a Castellbell i el Vilar

Un xoc obliga a donar pas alternatiu i provoca cues de fins a sis quilòmetres, fet que intensifica el trànsit ja dens d'un divendres

Retencions a la C-55 aquest divendres a la tarda per un accident

Retencions a la C-55 aquest divendres a la tarda per un accident / SCT

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Un accident provoca retencions de fins a sis quilòmetres a la C-55 a primera hora de la tarda aquest divendres. El sinistre, que s'ha produït a la boca sud del túnel de Bogunyà, a Castellbell i el Vilar, ha tingut una moto, un cotxe i un camió implicats. Segons les primeres informacions, el motorista ha resultat ferit.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a les 16.24 hores, segons el Servei Català de Trànsit. Per motius que encara es desconeixen, una moto, un cotxe i un camió han topat al punt quilomètric 16. Després d'una primera atenció dels afectats al lloc dels fets, l'única persona que ha resultat ferida ha estat el motorista. Ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb pronòstic menys greu.

Una tarda de retencions

Per facilitar l'atenció dels afectats i la retirada dels vehicles, s'ha hagut de donar pas alternatiu. Això ha intensificat el trànsit ja dens d'un divendres per aquesta via, provocant retencions de 3 quilòmetres per banda des de Sant Vicenç de Castellet en sentit Abrera i de tres més des de Monistrol de Montserrat en sentit Manresa. Per protestar contra l'accidentalitat de la carretera, aquesta tarda els col·lectius No+Morts a la C-55, Xarxa7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa tallaran la via a les sis de la tarda a la capital del Bages.

Notícies relacionades

L'accident ha obligat a mobilitzar els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, que hi han treballat amb dues dotacions, i el Sistema d'Emergències Mèdiques, que hi han estat amb tres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  2. 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
  3. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  4. Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
  5. Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
  6. Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
  7. La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
  8. Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió

Retencions per un accident que deixa un motorista ferit a la C-55, a Castellbell i el Vilar

Retencions per un accident que deixa un motorista ferit a la C-55, a Castellbell i el Vilar

El Club Escacs Santpedor acull diumenge la 26a edició del torneig de ràpides d'escacs

El Club Escacs Santpedor acull diumenge la 26a edició del torneig de ràpides d'escacs

La NASA activa els protocols d’emergència i ordena als seus astronautes preparar-se per a una possible evacuació de l’Estació Espacial Internacional

La Patum Infantil incorpora el Porrer a la plantilla

La Patum Infantil incorpora el Porrer a la plantilla

El CB Igualada perd davant del Loiola i haurà de vèncer el Gran Canària de dotze per seguir viu (49-44)

El CB Igualada perd davant del Loiola i haurà de vèncer el Gran Canària de dotze per seguir viu (49-44)

Klopp és el Figo de Riquelme per guanyar les eleccions

Klopp és el Figo de Riquelme per guanyar les eleccions

El Barça revela les dates d’un ‘stage’ de pretemporada a Anglaterra

El Barça revela les dates d’un ‘stage’ de pretemporada a Anglaterra

Alerta pels ciberestafadors que suplanten Movistar per cometre "l'estafa del rúter"

Alerta pels ciberestafadors que suplanten Movistar per cometre "l'estafa del rúter"
Tracking Pixel Contents