Santpedor aprova la licitació del nou contracte de recollida de deixalles porta a porta
Es preveu que el canvi de contractació permeti potenciar el servei amb la implantació d’un llistat de millores
L’Ajuntament de Santpedor ha donat llum verd a la licitació del nou contracte del sistema de recollida de deixalles porta a porta. El servei inclourà el transport de residus municipals i buidatge de papereres, i el procés de contractació s’ha aprovat en un ple extraordinari.
Segons han detallat fonts de l’equip de govern (ERC), que està en minoria, la proposta era la mateixa que es va portar a aprovació el ple anterior i que inclou diverses actualitzacions en el servei «amb l'objectiu d'oferir una millor atenció a la ciutadania i unes prestacions més eficients».
Després de l'aprovació al ple, l'Ajuntament ha publicat la licitació perquè el nou contracte es pugui fer efectiu de cara a setembre. Segons les mateixes fonts, algunes de les millores previstes en el nou contracte són l’ampliació del servei de buidatge de papereres, amb tasques de repàs i resolució d’incidències; l’increment dels dies de recollida de restes vegetals afegits en el calendari de recollida de la fracció orgànica; l’ampliació del servei de la persona informadora ambiental de l'Oficina del Reciclatge; la instal·lació i gestió de tres mini deixalleries fixes al municipi; la implantació de tancaments intel·ligents dels contenidors de l'àrea d'emergència per orgànica i rebuig; l’actualització tecnològica del sistema de funcionament i recollida de dades dels bujols; i la inclusió del servei de reposició de cubells i contenidors per millorar els terminis de repartiment.
La iniciativa havia estat rebutjada en la sessió plenària anterior, fet que obligava a mantenir el servei actual mitjançant una pròrroga.
Tanmateix, el consistori va convocar un ple extraordinari, segons l’executiu, després que el grup municipal del SEAM, que és a l’oposició, expressés la voluntat de canviar el sentit del vot del dictamen, sense modificar-ne el contingut.
Finalment, la licitació va quedar aprovada amb els 9 vots favorables d'ERC (5), SEAM (4), l'abstenció del regidor no adscrit i 3 vots en contra per part de la CUP (2) i SXS-Junts (1).
En el mateix ple extraordinari també es va aprovar la modificació de crèdit per tal de comptar amb el pressupost per al nou contracte.
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