Lleó XIV: un Papa molt connectat amb Montserrat
L’actual pontífex va ser fundador i administrador d’una parròquia de Montserrat al Perú, i va fer una visita d’incògnit al monestir el 2013, poc abans de ser nomenat bisbe
Robert Francis Prevost visitarà el monestir com a Papa per primer cop dimecres vinent, gairebé un any després d’haver estat escollit com a màxima autoritat de l’Església catòlica. Però, tot i que és nascut als Estats Units i que gran part de la seva tasca religiosa l’ha desenvolupada a Amèrica del Sud, té lligams importants amb Montserrat. Un currículum de connexions que ara prenen més valor que mai.
D’entrada, cal dir que, en realitat, el pròxim 10 de juny no serà la primera vegada que posa els peus a Montserrat. Sí com a pontífex, no com a fidel. Robert Francis Prevost va visitar el monestir l’any 2013, tot i que aquesta era una circumstància que la comunitat benedictina desconeixia quan, el maig del 2025, el llavors cardenal nord-americà amb nacionalitat peruana (ja que hi va exercir el ministeri durant anys) va ser escollit Papa.
El 1999 va ser esdevenir prior de la Província Agustiniana Mare de Chicago i, dos anys i mig després, el van triar Prior General, confirmant-lo el 2007 per a un segon mandat. Un càrrec que va exercir fins que precisament el seu predecessor, el Papa Francesc, el va nomenar, el 3 de novembre de 2014, administrador apostòlic de la diòcesi peruana de Chiclayo, elevant-ho a la dignitat episcopal com a bisbe titular de Sufar.
Va ser en aquest període que l’actual Papa va anar a Montserrat. En un moment en el qual era superior dels agustins i estava en camí de ser investit com a bisbe. Circumstància que el va decidir a fer un cert període d’introspecció que el va dur, entre altres, a viatjar a Catalunya i anar a Montserrat, ja que té una gran devoció cap a la imatge de la Mare de Déu, com a així li va fer saber a l’abat en la breu trobada que van mantenir a la plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà, l’octubre de l’any passat.
Fundador d’un altre Montserrat
Aquesta devoció té un fonament molt clar, que és la segona connexió estreta de Lleó XIV amb Montserrat. Robert Prevost es va llicenciar el 1984 i l'any següent, mentre preparava la seva tesi doctoral, va ser enviat a la missió agustiniana de Chulucanas, al Perú. El 1988 es va incorporar a la missió de Trujillo, també al Perú, com a director del projecte de formació comuna per als aspirants agustins.
En l'espai d'onze anys hi va exercir els càrrecs de prior de la comunitat, director de formació i professor de professos i, a l'arxidiòcesi de Trujillo, de vicari judicial i professor de Dret Canònic, Patrística i Moral en el Seminari Major Sant Carles i Sant Marcelo. Paral·lelament, se li va confiar l'atenció pastoral de La nostra Senyora Mare de l'Església, més tard parròquia amb el títol de Santa Rita, a la perifèria pobra de la ciutat, i hi va fundar la parròquia de Nostra Senyora de Montserrat, de la qual en va ser administrador de 1992 a 1999.
Lleó XIII i la Moreneta
La tercera connexió podríem dir que és onomàstica. En la tria del nom Robert Francis Prevost va fer per exercir com a Papa número 267 de l’Església catòlica: el de Lleó XIV. La relació hi és per la via del seu antecessor onomàstic.
El cardenal Gioacchino Pecci, va ser el Papa del tombant entre el segle passat i l’anterior com a Lleó XIII. En concret, entre 1878 i 1902. Va ser triat Papa amb 68 anys, un menys que l’actual i, com dèiem, té un fort vincle amb la Verge de Montserrat. L'11 de setembre de 1881, Lleó XIII va declarar-la patrona de les diòcesis catalanes, a conseqüència de les celebracions del mil·lenari de la seva troballa, que se situa l'any 880. I va instituir la seva festa, que a partir del 1914 va quedar fixada el 27 d'abril.
També va declarar el santuari de Montserrat com a Basílica Menor. Quan Lleó XIII la va proclamar patrona de Catalunya, va decretar la seva coronació canònica (imposició d’una corona a imatges de la Verge que són objecte d’una especial devoció). Va ser la primera imatge mariana a Espanya que va rebre aquest privilegi. Abans d'això, la seva festa se celebrava el 8 de setembre.
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