Santpedor es prepara per a la festa gran amb una quarantena d’actes
El municipi viurà de l’11 al 15 de juny cinc dies de celebració amb un extens programa d’actes que presenta algunes novetats com un sopar popular acompanyat d’un bingo musical i concert
Santpedor tornarà a omplir els seus carrers de música, cultura popular i ambient festiu amb motiu de la Festa Major, que tindrà lloc de l’11 al 15 de juny. El programa inclou una quarantena d’activitats pensades per a tots els públics repartides entre diversos espais del municipi, i consolida una celebració que combina les tradicions locals amb propostes lúdiques i musicals. Entre les novetats, destaca un sopar popular, dissabte, amb bingo musical i concert.
La festa arrencarà dijous amb el pregó institucional de la doctora Carme Comellas Berenguer i la tradicional Empartxada. Com de costum, les penyes tindran un gran protagonisme a la festa on destaca el tret de sortida de divendres amb la multitudinària entrada a la plaça, la mostra de cultura popular santpedorenca i l’encassacada del Timbaler.
Durant els cinc dies hi haurà cercaviles, gegants, correfocs, sardanes, espectacles infantils, concursos, activitats esportives i cites populars com el Concurs de Paelles al Sol, la festa holy, la botifarrada i una de les novetats del programa: el sopar popular amb bingo musical i concert, dissabte. També s’incorporen al programa una festa amb inflables del Consell dels Infants al camp de futbol municipal, i un espai de joc lliure per a la primera infància a la plaça Gran U d’Octubre, diumenge a la tarda i al vespre.
La música serà un dels grans atractius de la celebració, amb actuacions de grups i orquestres com Mitjanit, La Tropical, Saturn, Welcome Band i Rewind, a més de diverses sessions de DJ que allargaran la festa fins a la matinada.
La Festa Major de Santpedor també posarà en valor les entitats culturals del municipi, que protagonitzaran la tradicional matinal de cultura popular de diumenge. A més de la variada programació, l’Ajuntament mantindrà el Punt Lila als espais de festa nocturna per reforçar la prevenció i l’atenció davant les violències masclistes, apostant per unes celebracions segures i inclusives.
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