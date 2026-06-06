Tres ferits després d'impactar contra un mur de pedra en un accident a Fonollosa
Un dels ocupants ha hagut de ser excarcerat després de quedar atarapat fisícament
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Tres persones han resultat ferides aquest divendres a la nit en un accident de trànsit a la BV-3008, al punt quilomètric 3, a l’altura de Fonollosa. L’avís es va rebre a les 22.08 h, quan un turisme amb tres ocupants va sortir de la via i va xocar contra un mur de pedra.
Els Bombers van estabilitzar el vehicle, van il·luminar la zona i van rescatar una persona que havia quedat atrapada a l’interior. Els tres ferits van ser traslladats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
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