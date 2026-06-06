La visita de Lleó XIV posarà la rúbrica a un mil·lenari d’alta intensitat
La celebració dels mil anys de la comunitat benedictina ja va propiciar una trobada a Sant Pere del Vaticà entre el Papa i l’abat Gasch
Montserrat va tancar oficialment la celebració del mil·lenari de la fundació de l’abadia el 8 de desembre passat. Un acte litúrgic, un parlament de l’abat i el 'Te Deum' (cant d’agraïment) posaven formalment la cloenda a 15 mesos d’actes durant el qual es van desenvolupar prop de 1.300 activitats. Però, ara, el mil·lenari tindrà un epíleg, que permetrà posar la rúbrica a un esdeveniment que, per la seva magnitud, s’havia estat cuinant durant tot el primer quart de segle. La visita del Papa de Roma serà la cirereta del pastís.
De fet, el mateix mil·lenari de la comunitat benedictina ja va fer coincidir Lleó XIV i l’abat de Montserrat. Dimecres que ve no serà el primer cop que es dona la imatge de Robert Francis Prevost i Manel Gasch de costat. Hi va haver una trobada personal fa justament 7 mesos, i el motiu va ser, precisament, l’efemèride montserratina.
El 7 de novembre de l’any passat una delegació de l'abadia, encapçalada per Manel Gasch, i Bernat Juliol, comissari del mil·lenari, va tenir una breu trobada amb el Papa, coincidint amb l’audiència general que ofereix cada dimecres als fidels a la Plaça Sant Pere de la Ciutat del Vaticà.
Un cop finalitzada, el Sant Pare va intercanviar unes paraules amb l'abat, qui li va poder fer entrega d'una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí. Uns moments després, Lleó XIV va saludar personalment a tota la delegació montserratina que havia participat en l’audiència.
La delegació es troba a Roma amb motiu de l'exposició «Montserrat: una contribució benedictina a la construcció d’Europa», que es va poder visitar aquell mes al Palau de la Cancelleria de la capital italiana.
En aquella trobada també els van acompanyar membres de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, juntament amb representants i participants del Festival de Peralada, amb qui durant aquells dies l’abadia havia portat diferents concerts del festival a la capital romana.
Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’havia reunit prèviament amb el papa Lleó XIV al Vaticà per explicar-li la «importància» del mil·lenari del monestir de Montserrat i per convidar-lo a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el 10 de juny. Segons va dir en aquell moment el president, el pontífex li havia respost que no estava en condicions de confirmar la seva assistència a l'acte, però que tenia «ganes» de visitar Barcelona, una ciutat que ja coneixia. Les invitacions han tingut efecte.
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