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Un bust de Joan Pau II fa memòria del seu pas per Montserrat en una capella de l’abadia

La imatge en bronze va ser una donació del consolat de Polònia quan just el dia que feia 40 anys de la visita

Benedicció del bust de Joan Pau II per part de l'abat Manel Gasch, el 7 de novembre del 2022

Benedicció del bust de Joan Pau II per part de l'abat Manel Gasch, el 7 de novembre del 2022 / ARXIU/ABADIA DE MONTSERRAT

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David Bricollé

David Bricollé

Manresa

De la primera visita d’un Papa a Montserrat, la de Joan Pau II, han passat quatre dècades llargues i n’han quedat les imatges i la memòria d’una jornada trastocada pel mal temps. Però a l’abadia també hi ha un record perenne d’aquell fet, fruit d’una donació. La va fer el consolat de Polònia el novembre del 2022. Es tracta d’un bust de bronze de Joan Pau II, que des d’aquella data llueix sobre un bloc de pedra de la muntanya de Montserrat. La donació es va fer en una data molt escollida i assenyalada.

El 7 de novembre, justament el dia que es complien els 40 anys de la visita que el papa polonès va fer a Montserrat, esdeveniment que va quedar marcat a la memòria no només per la solemne presència de Karol Wojtyla, sinó també per la jornada tràgicament tempestuosa que el va acompanyar.

El bust de Joan Pau II a la capella, amb la bandera de Polònia, el dia que es va fer la donació

El bust de Joan Pau II a la capella, amb la bandera de Polònia, el dia que es va fer la donació / ARXIU/ABADIA DE MONTSERRAT

Una representació del consolat polonès va visitar el santuari de Montserrat, on van ser rebuts pel ja abat actual, Manel Gasch, a la sala de la façana del monestir. Allà va tenir lloc l’acte institucional, en el qual es va projectar un vídeo que resumia la visita de Sant Pau II a Montserrat, que incloïa fragments de l’homilia pronunciada en una plaça de Santa Maria que era plena de gom a gom malgrat l’intens temporal que hi queia des de feia hores.

La recepció de la delegació del consolat va continuar amb uns parlaments, el del mateix pare abat, i també els de l’ambaixadora de Polònia a Espanya, Anna Sroka; la cònsol Ilona Kaldonska; la directora de l’Institut de Polònia a Madrid, Magdalena Majda; i la cònsol general de Polònia a Barcelona, Karolina Cemka.

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En acabar l’acte, l’ambaixadora de Polònia va fer lliurament també a l’abat Manel Gasch d’una imatge de la Mare de Déu de Czestochowa, com a signe d’agermanament entre dos pobles que tenen com a patrona una verge bruna. A continuació, la trentena de persones convidades es van desplaçar fins a la Basílica de Santa Maria, concretament a la capella de sant Pere, per assistir a la benedicció del bust de Sant Joan Pau II, creat per l’artista polonès Gregor Godawa, i, tot seguit van, escoltar el cant de la Salve Regina i el Virolai, a càrrec de l’Escolania.

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