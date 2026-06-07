Com es preparen les catifes florals per Corpus als municipis de la regió?
Els carrers i les places s'ompliran aquest diumenge amb els característics ornaments florals que s'elaboren amb dies d’antelació
Les catifes florals seran les protagonistes d'aquest diumenge de Corpus en diversos municipis de la Catalunya Central, que s'engalanaran per acollir el pas de les processons. Darrere d'aquest art efímer que omple de colors carrers i places hi ha una feina, sovint invisible, que comença dies abans amb la coloració dels materials o el disseny de les formes de les catifes i que mobilitza tota una xarxa veïnal.
"Sense la implicació dels voluntaris seria impossible tirar endavant la tradició", explica Joan Pozo, membre de la parròquia de Monistrol de Montserrat, que organitza les activitats de Corpus juntament amb l'Ajuntament. Dies abans de la festivitat, des de primera hora de la tarda, una desena de voluntaris com ell treballen amb dedicació per elaborar les catifes que aquest diumenge lluiran a la plaça de l'Església, a la plaça del Bo-bo, al carrer Manresa o al carrer de Sant Joan.
La principal tasca dels dies previs és preparar el material i tenyir les serradures. "Utilitzem serradures perquè és un material més econòmic i ens permet crear una gamma de colors molt diversa", explica Pozo, que afegeix que sovint les combinen amb materials naturals com la gespa tallada o la ginesta. El procés consisteix a barrejar el tint i l'aigua amb la serradura dins d'una formigonera per obtenir tonalitats com el vermell, el groc, el blau o el rosa.
Entre els voluntaris, alguns s'encarreguen de tenyir la serradura i deixar-la assecar, mentre que d'altres dibuixen els motlles per a les ornamentacions. En els darrers anys, la confecció de les catifes s'ha convertit en una activitat que aplega col·lectius diversos disposats a contribuir en la tradició, alguns dels quals hi troben també una forma de sentir-se part de la comunitat.
Entre ells hi ha participants del centre terapèutic amb tractament per les addicions de la Coma, situat al municipi, que hi col·labora cada any. "És la primera vegada que vinc. És laboriós, però el resultat és espectacular", comenta Alba Ribas, una de les voluntàries, que considera que és una oportunitat per connectar amb els veïns del municipi i conèixer les tradicions locals. "Valorem molt que ens tinguin en compte, perquè això ens ajuda en el nostre procés de rehabilitació", assegura.
En altres casos, es tracta de veïns que col·laboren habitualment amb la parròquia o de nouvinguts amb ganes d'integrar-se. "Des que vaig arribar, fa dos anys i mig, he intentat implicar-me en les activitats del poble. M'agrada la varietat d'iniciatives que s'hi fan", destaca José Barrero, un altre dels voluntaris.
D'ençà que el municipi va recuperar la processó de Corpus als anys noranta, Pozo explica que també s'ha mantingut la tradició de fer catifes per la festivitat. Tot i això, lamenta que, en els darrers anys, la parròquia ha perdut teixit veïnal i "és difícil mantenir una implicació regular de veïns". Cada any, però, s'hi incorporen nous voluntaris, siguin famílies amb infants o membres de la parròquia, que s'hi sumen de manera espontània.
Catifes reivindicatives
A Solsona, també fa dies que preparen les catifes que aquest diumenge adornaran la plaça del Palau Episcopal. Albert Algué, membre de l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret de Solsona, explica que fa gairebé quaranta anys que l'entitat manté viva aquesta tradició. "Els pares dels infants que avui formen part de l'entitat ja les elaboraven, per tant, és una tradició molt arrelada", afirma.
Algué destaca que han recuperat l'ús de materials naturals com l'escorça, la terra i els pètals de rosa. "El dissabte abans de Corpus, els infants van casa per casa demanant pètals i, en funció de la quantitat recollida, els fem servir per a les catifes", explica.
Si antigament les catifes tenien sobretot un sentit commemoratiu, en els darrers anys han adquirit també un caràcter reivindicatiu. "No volem només crear un disseny bonic; volem que la catifa sigui una plataforma per denunciar problemes socials", comenta Algué. Aquest any, el tema serà el dret a l'habitatge. "Volem mostrar que dels pisos buits poden florir dinàmiques positives", apunta.
Un homenatge a les Guites
En el cas de Berga, la comparsa de les Guites és la protagonista de la catifa de Corpus de Berga. Feta a partir del disseny de l’artista berguedana Angelina Vilella, i amb la participació de les associacions de veïns del Barri Vell, la catifa presenta una dimensió de 4,20 per 3,90 metres i està elaborada amb flors i materials orgànics i sintètics, com llentia, blat de moro, mongeta negra, pèsol o diferents tipus de sorra de gat.
La tradició catifaire també es podrà gaudir aquest diumenge en altres punts del territori català. De fet, l'Associació de Catifaires de Catalunya calcula que el 60% dels municipis mantenen aquesta tradició i anima la ciutadania a conèixer el patrimoni cultural dels seus pobles.
Un art efímer
L’art de les catifes que es podrà gaudir avui en diferents municipis podria ser reconegut internacionalment en uns mesos. Diversos grups catifaires d'arreu del món confien que el seu art efímer serà reconegut Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO al desembre. Després de presentar la candidatura el 2024, la iniciativa ja es troba en la recta final. Del 30 de novembre al 5 de desembre de 2026, l'òrgan avaluador de la UNESCO es reunirà a la Xina per estudiar i validar les candidatures.
Fa més de quinze anys que es treballa en la candidatura perquè les catifes, a Catalunya tradicionalment fetes de flors i vinculades a la festivitat de Corpus, siguin reconegudes Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. El 2024, es va presentar i el comitè intergovernamental de l'ens l'ha analitzat. La candidatura va ser impulsada per Espanya, Bèlgica, Itàlia, Malta i Mèxic.
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Un pont destrossat, tres persones rescatades de dos cotxes a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Entusiasme a La Salle de Manresa per la presència de Pep Guardiola en la inauguració de la Cruyff Court
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”