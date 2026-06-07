El Tribunal Suprem rebaixa parcialment la condemna pel violent assalt a una plantació de marihuana de Navarcles
L'alt tribunal manté condemnes de més de 42 anys de presó pels autors, però rebaixa la pena pel delicte de robatori en considerar que la droga es va sostreure d'un hivernacle i no de l'habitatge
El Tribunal Suprem ha estimat parcialment els recursos presentats per dos dels condemnats pel violent assalt a una plantació de marihuana de Navarcles que va acabar amb una víctima mortal i un ferit greu, i ha rebaixat la pena corresponent al delicte de robatori amb violència. La resolució, però, manté intactes les condemnes per assassinat, temptativa d'homicidi i lesions imposades per l'Audiència de Barcelona, que en el seu moment ja va descriure Regió7, i els condemnats continuaran complint penes superiors als 42 anys de presó per l'assassinat d'un home i la temptativa d'homicidi del seu germà.
Els fets es remunten a un assalt perpetrat en una finca on es cultivava marihuana. Els tres processats declarats culpables, juntament amb altres persones, van saltar la tanca d’aquesta finca de Navarcles la matinada del 3 d’octubre del 2021. A la casa hi vivia la víctima, de 62 anys, amb la seva dona de 56, les seves filles de 38 i 36 anys, i el seu germà de 53. Segons els fets declarats provats, diversos individus van accedir a la propietat amb l'objectiu de sostreure la droga emmagatzemada en un hivernacle. La sentència inicial destacava que els condemnats, juntament amb altres assaltants que portaven caputxes o mascaretes per dificultar la seva identificació, van propinar una pallissa "amb gran violència" al cap i al tronc del propietari i el seu germà amb objectes contundents, a més de pegar una puntada a una de les dones a la cama i ruixar una altra amb esprai de pebre.
Els tres condemnats van fugir amb les plantes de marihuana, mentre que la resta d'assaltants (que no han pogut ser identificats) continuaven colpejant els dos homes amb objectes contundents, ja que les dones s'havien refugiat a l'interior de la casa. A conseqüència de la pallissa, el propietari va morir cinc dies després a l'hospital a causa de les greus ferides que presentava a tot el cos, i el seu germà va patir lesions greus que li han deixat seqüeles. També van resultar ferides les filles del difunt a conseqüència de l'assalt.
La sentència inicial havia considerat que el robatori s'havia comès en una casa habitada, circumstància que comportava una agreujant específica prevista al Codi Penal. Tanmateix, el Suprem conclou que la marihuana sostreta es trobava en un hivernacle situat dins de la finca i que no ha quedat acreditat que formés part de l'habitatge ni d'una dependència directament integrada a aquest. Per aquest motiu, la Sala elimina l'agreujant de casa habitada i rebaixa la pena corresponent al delicte de robatori amb violència i intimidació. La condemna per aquest delicte passa a ser de tres anys, sis mesos i un dia de presó per a cadascun dels processats.
Malgrat aquesta correcció jurídica, l'impacte final sobre les condemnes és limitat, i els condemnats continuaran complint penes globals superiors als 40 anys. El gruix de les penes deriva de la condemna per assassinat, així com de la temptativa d'homicidi i dels diversos delictes de lesions. La resolució és ferma i posa punt final al procediment judicial.
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