Cardona treu or del seu lligam amb la sal i el converteix en una gran festa
La vila va oferir aquest diumenge un variat programa d’activitats que van tibar del mateix fil històric i va fer entrega del Saler d’Or a la Colla de Geganters i Grallers
El lligam de Cardona amb la sal ha esdevingut un material preciós per bastir la Festa de la Sal. La vila va celebrar aquest diumenge la tercera i darrera jornada d’actes, que va tenir com a moment especial l’entrega del Saler d’Or a la Colla de Geganters i Grallers de Cardona, celebrat al saló de sessions, on es va remarcar la contribució de l’entitat a la dinamització de la vida cultural del municipi, i a la preservació, difusió i promoció del món geganter.
La jornada la va obrir, a la plaça de Santa Eulàlia, un espai recollit i amb encant, la representació teatral Ai, Mina, a càrrec d’Udurae, que explica amb cançons, unes bones dosis d’humor i atorgant un protagonisme especial a les dones, la lluita de la vila, representada pels seus nobles, per recuperar el dret de la sal que els va ser atorgat el 986 pel comte de Barcelona i que van perdre el 1348 amb l’arribada de la pesta negra i no van poder recuperar fins al cap de molts anys. La representació, amb el trobador Arnau de Sanaüja, conegut com a Arnau desafinat, com a narrador, es va estrenar el 2014, es va deixar de fer i es va recuperar el 2021. Tot un encert.
Acabada la funció, breu però efectiva, els locals i visitants van poder passejar per les parades repartides pel carrer i la plaça de la Fira (de barrets, de joies, de formatge, de roba...) acompanyats per l’espectacle itinerant Swing Engine, que va posar ritme a un migdia especialment calorós.
Al Centre Cívic es va fer un maridatge de sal de Cardona amb vi i productes del territori. Hi va haver una primera sessió per als representants institucionals i una segona per al públic general amb una vintena de participants.
Els bancs del saló de sessions es van omplir de membres de la Colla de Geganters i Grallers de Cardona amb les camises blanques i el mocador blau al coll amb el nom de l’entitat.
«La més antiga d’Europa»
L’alcaldessa, Lluïsa Aliste, va donar la benvinguda als presents i va recordar la importància per al municipi de la sal, «que fa més de 6.000 anys que explotem». També va esmentar el dret a la sal (Dret d’Aimines) que van rebre els cardonins a la carta de poblament del 986, «la més antiga d’Europa», que guarda l’arxiu municipal. El regidor Salvador Campos va fer un detallat repàs històric d’aquest dret.
Seguidament, es va fer l’acte institucional de lliurament de la moneda de pagament del Dret d’Aimines a David Gaspar, gerent de la Salinera de Cardona, que explota la sal del municipi. En les paraules d’agraïment va remarcar la importància de la sal, coneguda a l’edat mitjana era com l’«or blanc», la importància de Cardona com a «lloc estratègic» i, un cop es va deixar d’extreure la potassa, la capacitat per treure un profit turístic de la sal. «No només és un recurs econòmic sinó un element que va configurar la història i la identitat de Cardona», va recordar.
Després de la lectura del decret de concessió del Saler d’Or i d’unes paraules de l’alcaldessa, que es va referir als geganters i grallers des d’un punt de vista sentimental, es va fer entrega de la que és la màxima distinció de l’Ajuntament a les entitats culturals. Jordi Casas, president de la colla, va adreçar unes paraules als presents que va acabar amb un «Molta, molta, molta fal·lera gegantera». Jesús Casas, soci fundador, va voler recordar el regidor Cinto Vinyes, artífex del naixement de l’entitat, nascuda amb el nom del Col·lectiu de Festes Rovell d’Ou. Un vídeo de l’entitat i una ovació van cloure l’acte.
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