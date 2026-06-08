Càritas Diocesana de Vic alerta de la creixent cronificació de la pobresa i el fet que passi de pares a fills
En total 575 voluntaris i 47 professionals contractats van atendre l'any passat més de 3.600 persones
Regió7
Càritas Diocesana de Vic, que a la Catalunya central desenvolupa la seva acció al Bages, el Moianès, l’Anoia i el Lluçanès, ha celebrat aquest dilluns la seva assemblea anual i ha alertat de la creixent cronificació de la pobresa que afecta moltes persones de les comarques integrades al Bisbat de Vic. Durant el 2025, les 31 Càritas de la diòcesi —amb 575 voluntaris i 47 professionals contractats— van acompanyar 3.632 persones. D’aquestes, 1.165 es troben en situació de pobresa cronificada.
L’entitat també adverteix del risc de transmissió intergeneracional de la pobresa, ja que els infants que creixen en llars amb pocs recursos tenen una elevada probabilitat de patir exclusió econòmica en l’edat adulta. El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha destacat que darrere de cada dada "hi ha persones, famílies i trajectòries vitals que requereixen escolta, acompanyament i suport continuat", i ha remarcat que Càritas "treballa per la justícia social i per dignificar la vida de les persones més desafavorides".
L’entitat també constata que durant el 2025 han augmentat els casos de precarietat laboral, mentre que continuen persistint la vulneració de drets bàsics i les dificultats d’accés a un habitatge assequible. En total, 2.284 persones van ser ateses a través del programa Acollida i acompanyament social. D’aquestes, 1.490 van rebre ajuts econòmics per fer front a despeses com el lloguer, els subministraments de la llar, taxes administratives o productes de salut i higiene. A més, 1.169 persones van rebre ajuts en espècie, principalment aliments i roba, i 571 més van beneficiar-se de targetes moneder per a la compra d’aliments.
Pel que fa al programa Persones sense llar i habitatge digne, destaca l’atenció a 79 persones que van residir en algun dels 17 pisos d’acollida temporal gestionats per l’entitat. En l’àmbit de l’Acompanyament sociolaboral, 390 persones van participar en tallers de formació ocupacional i orientació laboral, i 78 d’elles van aconseguir inserir-se al mercat de treball.
En l’àrea d’Educació i formació d’adults, 347 persones van seguir cursos per adquirir competències lingüístiques i digitals, mentre que 125 van participar en tallers inclusius. D’altra banda, el programa Infància, adolescència i famílies va comptar amb 143 participants en activitats de reforç escolar, i 265 infants i joves van poder accedir a activitats extraescolars. Finalment, 56 persones grans van participar en activitats de suport i acompanyament, i 138 persones van rebre assessorament a través del servei jurídic de l’entitat.
Pel que fa a la liquidació econòmica del 2025, el cost total de l’activitat va ascendir a 2.525.272 euros, una quantitat destinada principalment al finançament i l’execució de projectes socials. Per garantir la seva viabilitat econòmica, Càritas Diocesana de Vic aposta per reforçar les col·laboracions amb empreses del territori mitjançant iniciatives de responsabilitat social corporativa.
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