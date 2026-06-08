Castelltallat celebrarà la Nit del Solstici d’estiu amb activitats d’observació i divulgació astronòmica
L’activitat tindrà lloc els dies 19 i 20 de juny i convida el públic a descobrir la nit més curta de l’any sota el cel estrellat
Regió7
L’Observatori Astronòmic de Castelltallat tornarà a celebrar aquest juny una de les cites més especials del calendari astronòmic: la Nit del Solstici d’estiu. Coincidint amb l’arribada de la nova estació, el divendres 19 de juny, i el dissabte dia 20, l’equipament obrirà les portes per oferir una experiència divulgativa i d’observació del cel nocturn adreçada a tots els públics.
L’activitat proposa una manera diferent de donar la benvinguda a l’estiu, combinant ciència, natura i emoció en un entorn privilegiat per a l’observació astronòmica. Durant la vetllada, els assistents podran conèixer millor el fenomen del solstici i descobrir alguns dels objectes celestes més destacats visibles en aquesta època de l’any.
El programa inclou una xerrada divulgativa sobre el solstici d’estiu i el cel nocturn, la visita a l’exposició dedicada al sistema solar i l’observació astronòmica amb telescopis. El cúmul globular d’Hèrcules, un antic clúster d’estels que orbita entorn de la Via Làctia, es podrà contemplar mitjançant un binoviewer, un ocular amb efecte tridimensional adaptat al telescopi principal. L’altre objecte d’observació serà la Nebulosa de l’Anell, situada a la constel·lació de la Lira.
A més, amb l’ajuda d’un punter làser astronòmic, s'oferirà als participants una explicació guiada de les constel·lacions visibles durant aquestes nits presidides per l’asterisme del gran Triangle de l’estiu. L’activitat també disposarà de servei de bar.
Amb aquesta proposta, l’Observatori Astronòmic de Castelltallat vol apropar l’astronomia al públic i convertir la nit del solstici en una experiència cultural i científica singular.
Les places són limitades i cal fer reserva prèvia a través del següent enllaç: https://observatoricastelltallat.com/nit-del-solstici/
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