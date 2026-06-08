El Centre Excursionista del Bages corona el cim de la Penya Sant Alís
La ruta es troba al límit de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà
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Regió7
Manresa
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