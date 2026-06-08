Consulta quines línies d'autobús de la Catalunya central es veuran afectades per la visita del papa Lleó XIV
La visita del pontífex comporta canvis en les connexions d'autobús amb Barcelona que afecten les comarques de la regió
La visita del papa Lleó XIV els dies 9 i 10 de juny comportarà afectacions en la xarxa d’autobusos interurbans. Davant la previsió d’una elevada afluència de persones als principals escenaris dels actes programats, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha anunciat diverses modificacions del servei que també tindran incidència a la Catalunya central.
Pel que fa als serveis operats per Alsina Graells (ALSA), les línies que habitualment tenen origen o parada de sortida al passeig de Gràcia, 36, traslladaran aquest punt a l’Estació del Nord. Les arribades a Barcelona, en canvi, es mantindran sense canvis.
En el corredor Berga-Barcelona, els itineraris afectats seran l'L0225 (La Pobla de Lillet – Berga – Barcelona), l'L0462 (Llívia – Puigcerdà – Barcelona), l'L0393 (La Farga de Moles – Barcelona, pel túnel del Cadí), l'L0422 (La Seu d'Urgell – Barcelona), l'L0131 (Solsona – Barcelona) i l'L1446 (Solsona – Barcelona, per la Farga de Moles). Aquestes línies tenen parada, segons el cas, a les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Solsonès.
En el corredor Lleida-Barcelona, les modificacions afectaran l'L0101 (Lleida – Barcelona, inclòs el servei exprés e1 Lleida – Cervera), que dona servei a diversos municipis de l'Anoia i del Baix Llobregat Nord; l'L0394 (La Farga de Moles – Barcelona, per Ponts), amb parades al Solsonès i a l'Anoia; l'L0415 (La Pobla de Segur – Barcelona), i l'L0092 (Barcelona – Eth Pònt de Rei). En aquests dos darrers casos, les afectacions a la regió central es limiten a la parada d'Igualada.
En el cas dels busos operats per Sagalés, queda anul·lada la parada de la plaça de Tetuan, 24, i tant les sortides com les arribades es faran a l’avinguda Meridiana. El corredor Caldes de Montbui – Barcelona serà el principal afectat. En relació amb la Catalunya central, les modificacions afectaran les línies L0127 (Santa Maria d’Oló – Barcelona, serveis 202 i 203) i L0128 (Santa Maria d’Oló – Barcelona, serveis 212 i 213), on hi ha diverses parades al Moianès.
Finalment, la línia L0110 Barcelona – Montserrat, operada per Autocars Julià, no prestarà servei el dia 10 de juny.
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