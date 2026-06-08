Conxita Sanmartí guanya el concurs «Embalcona’t entre flors» de Sant Fruitós
La iniciativa convida la ciutadania a decorar balcons, finestres i façanes amb flors i plantes naturals
Regió7
Sant Fruitós de Bages va celebrar el mes de maig la segona edició del concurs «Embalcona’t entre flors», una iniciativa que convida la ciutadania a decorar balcons, finestres i façanes amb flors i plantes naturals amb l’objectiu d’embellir els carrers i fomentar la participació veïnal. El primer premi, la Flor de Primavera, ha estat per a la casa situada al carrer Ramon i Cajal, 57, a la cantonada amb el carrer Eugeni d’Ors, decorada per Conxita Sanmartí.
El segon premi, la Flor d’Estiu, ha estat per al balcó del carrer Sallent, 45, decorat per Anna Esquius, que ha estat premiada amb un val de 100 euros.
Pel que fa al tercer guardó, la Flor de Tardor, aquest ha recaigut en la finca del carrer Nou, 2, decorada per Maria Ester Sala, que ha rebut un val de 50 euros.
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