Els gegantons de Balsareny fan 15 anys, i ho celebraran amb una trobada aquest dissabte
Al matí hi haurà una cercavila amb els elements infantils, i a la tarda, la festa gegantera comptarà amb més d'una quinzena de colles vingudes d'arreu de Catalunya
Regió7
Balsareny acollirà el pròxim dissabte, 13 de juny, la XIV Trobada Gegantera organitzada per la Colla de Geganters, Grallers i Tabalers “Els K + Sonen”, una jornada festiva que enguany tindrà un marcat caràcter commemoratiu amb motiu dels 15 anys dels gegantons del poble, en Joan i la Mariona.
La celebració començarà dissabte al matí amb la segona trobada de gegantons i elements infantils que acull el municipi, una iniciativa oberta a la participació de tots els infants que vulguin sortir amb el seu propi gegantó, capgròs, drac, mulasseta o qualsevol element festiu infantil. Aquesta cercavila estarà encapçalada precisament pels protagonistes de l’aniversari, en Joan i la Mariona, i s’iniciarà a les 11 del matí des de la plaça Ricard Viñas per finalitzar al mateix indret amb un vermut musical.
A la tarda arribarà el plat fort de la jornada amb la XIV Trobada Gegantera, que reunirà colles vingudes d’arreu de Catalunya: Barcelona – Sagrada Família, la Beguda Alta, Castellbell i el Vilar, l’Esquirol, Montmajor, Prats de Lluçanès, Puig-reig, Ribes de Freser, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Jordi de Cercs, Sant Martí Sesgueioles, Ullastrell i Vacarisses, a més de tota la imatgeria festiva de Balsareny.
Es preveu que una quarantena de figures omplin la plaça de l’Ajuntament a partir de les 5 de la tarda. i una hora més tard, començarà l'homenatge als gegantons Joan i Mariona, seguida de la cercavila pels carrers del casc antic del municipi.
La jornada culminarà cap a 3/4 de 8 a la plaça de l’Església amb la presentació de totes les colles participants i els tradicionals balls de lluïment. Posteriorment, tindrà lloc amb un sopar popular a la plaça de la Mel, i un concert a la fresca a càrrec del grup de grallers Penjats.
Dues figures emblemàtiques
La idea de crear aquesta emblemàtica parella de gegantons va néixer a finals de l’any 2010 de la mà de diversos membres de l’actual colla gegantera i de l’Ajuntament de Balsareny, amb l’alcalde Jaume Rabeya al capdavant. El projecte apostava per crear dues figures accessibles i pensades especialment perquè poguessin ser portades tant pels més petits com per aquelles persones que, per les característiques físiques o el pes dels gegants grans, tenien dificultats per participar activament en la tradició gegantera.
Les figures, construïdes pel mestre cardoní Toni Mujal i Obradors, van ser estrenades oficialment durant la Festa Major de Balsareny de l’any 2011. Amb una alçada de 2,70 metres i un pes aproximat de 26 i 28 quilos respectivament, els gegantons han permès consolidar al llarg dels anys un important planter geganter al municipi i assegurar la continuïtat de la cultura popular balsarenyenca.
Els gegantons mantenen un fort vincle simbòlic amb la història i la identitat del municipi. Així, en Joan representa mossèn Joan Bajona i Pintó, fill adoptiu de Balsareny, rector durant més de cinquanta anys i figura clau del teixit cultural i associatiu local. Destacà especialment per la seva passió per la música i per la tècnica del mosaic, deixant una profunda empremta en la vida cultural del poble. Per la seva banda, la Mariona, tot i ser una figura anònima, simbolitza les moltes dones treballadores del segle passat que des de ben joves començaven a treballar a les fàbriques tèxtils situades a la vora del riu Llobregat. La seva indumentària reprodueix fidelment la roba habitual d’una jornada laboral d’aquella època, esdevenint així un homenatge a la memòria obrera femenina del territori.
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