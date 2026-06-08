La Generalitat ja treballa en el disseny del futur Tram Bages entre Manresa i Santpedor
FGC ha licitat l'estudi informatiu de perllongament de la línia des del Parc Tecnològic aprofitant el corredor de mercaderies existent, i que tindrà llest d'aquí a deu mesos
L'esperat projecte per comunicar Manresa i Santpedor en tren comença a caminar. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fet pública aquest dilluns la licitació de l'estudi informatiu que determinarà el disseny i el nombre de parades que tindrà el perllongament de la línia R5 cap a Santpedor, un cop arribi fins al Parc Tecnològic de Manresa des de l'estació de Manresa Alta, com ja està previst, aprofitant el corredor ferroviari de mercaderies existent, part del qual està en desús. La presentació s'ha fet a Santpedor, en un espai just al costat de la via, a càrrec del secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, i del director de FGC, Carles Ruiz, acompanyats pels alcaldes dels municipis afectats: Agustí Comas, de Santpedor, Marc Aloi, de Manresa, i Joan Carles Batanés, de Sant Fruitós de Bages, juntament amb altres autoritats.
La licitació de l'estudi costa 214.730 euros, i estarà a punt d'aquí a 10 mesos. Ha de ser el primer pas de cara a la materialització del projecte, tot i que encara no s'hi ha posat data, però un cop fet l'estudi, la Generalitat disposarà "del full de ruta" per anar avançant en el futur servei. "Es tracta d’intensificar el transport en mobilitat sostenible, d’aprofitar les infraestructures que ja tenim al territori i veure quina és la millor manera de fer-ho, i això és el contingut bàsic d’aquest estudi", apuntava Carles Ruiz, d'FGC. El document dirà "com es pot millorar aquesta mobilitat, quantes estacions caldran, on s’hauran de situar, com les podrem integrar millor dins de la trama urbana dels municipis, quines infraestructures s’hauran de renovar, i ens permetrà veure les afectacions que això pugui tenir en l’entorn i amb el sistema hídric, per exemple". També servirà per analitzar les possibilitats turístiques del conjunt de la infraestructura (que també arriba fins a Súria i Sallent), mitjançant l'Ecorail.
A partir d'aquí, i un cop se sàpiguen tots aquests aspectes, "podrem fer la declaració d'impacte ambiental i redactar el projecte" d'una obra que, ara per ara es calcula que podria costar uns 28 milions d'euros, afegia Manel Nadal. El secretari de Mobilitat ha parlat d'una aposta molt lligada tant als acords d'investidura del Govern com als nous pressupostos. De fet, ha parlat de diversos projectes similars a aquest arreu de Catalunya, però el del Bages "segurament és el més fàcil de fer i el que requereix menys inversió, perquè ja tenim les vies i la plataforma".
L'alcalde amfitrió, Agustí Comas, ha valorat molt positivament l'anunci d'un projecte "que s'ha reivindicat molt", i que veu com "una eina molt útil per al transport públic i sostenible".
Continuïtat des de Manresa
El tram corresponent a l'estudi que ara s'ha licitat té una longitud aproximada de 4,2 quilòmetres, i dona continuïtat al perllongament de la línia Llobregat-Anoia de l'R5 entre Manresa Alta i la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa, amb dues noves estacions al barri de la Parada i al mateix Parc Tecnològic. En aquest cas, i segons que ha informat Manel Nadal des de Santpedor, ja hi ha fet l'estudi informatiu i es preveu que aquest mateix mes de juny ja es pugui publicar la declaració d'impacte ambiental al Diari Oficial de la Generalitat. Així mateix, FGC també està treballant en el projecte per a la integració urbana de la línia a Manresa i en el seu allargament fins a la plaça Espanya, on es construirà la nova estació de Pere III.
Cap a Sallent i Súria
Per altra banda, i més a llarg termini, dins del marc del nou Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, la Generalitat planteja el desenvolupament total del sistema de tren-tramvia fins a Súria i Sallent, també aprofitant la infraestructura ja existent, si bé això no serà fins que s'hagi implementat i avaluat el funcionament i la demanda dels perllongaments ara previstos fins al Parc Tecnològic i Santpedor.
Es calcula que el desenvolupament complet del tren-tramvia al Bages requeriria una inversió de 150 milions d'euros, amb una estimació d''1,8 milions de passatgers anuals incloent els ramals cap a Súria i Sallent.
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