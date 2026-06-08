Un pres de Lledoners agredeix un funcionari i al seu company de cel·la
El pres tenia una arma artesanal contundent de plàstic rígid d'uns 28 centímetres
Els sindicats denuncien que un pres del Centre Penitenciari de Lledoners va agredir aquest diumenge un funcionari i que, abans, ja ho havia fet amb el seu company de cel·la. Segons els responsables d'UGTPresons, els fets van començar diumenge al matí, quan l'home ja va mostrar una actitud desafiant i hostil cap als funcionaris, negant-se a obeir-los.
Aquesta actitud es va anar repetint, fins al punt que els funcionaris van acabar activant una alerta interna d'emergència o de seguretat que indica una situació de perill greu i imminent dins del centre, com pot ser un incident crític, una agressió a un funcionari o una baralla multitudinària. És el que en l'argot s'anomena un Codi 01. Davant l'escalada de tensió i agressivitat, diversos professionals van haver d'intervenir "utilitzant exclusivament la força mínima indispensable per garantir la seguretat", segons el comunicat del sindicat. Durant aquesta actuació, l'intern va donar un fort cop de colze a les costelles d'un funcionari, causant-li dificultats respiratòries, per la qual cosa ha hagut de ser traslladat a la Mútua.
Durant l'escorcoll de la cel·la d'aquest pres, els funcionaris van localitzar una arma artesanal contundent confeccionada amb plàstic rígid, d'aproximadament 28 centímetres de longitud. Va ser en aquell moment quan el seu company de cel·la va explicar als funcionaris que durant la matinada anterior l'havia colpejat fort al cap amb aquela arma, fins al punt que va haver de ser traslladat a l'hospital. Segons el pres, no ho va dir fins aquell moment per por a represàlies.
Els fets van passar al Mòdul Residencial 05 de la presó de Lledoners, que el sindicat UGTPresons qualifiquen del “pou” de Lledoners. Per això, reiteren a la Direcció del centre la "necessitat urgent de reforçar les plantilles d’interior i de tractament del MR05. Fa massa temps que aquest mòdul s’ha convertit en el principal focus de conflictivitat de Lledoners, concentrant un nombre desproporcionat d’incidents", segons el comunicat del sindicat, que acaba reivindicant més personal, més seguretat i més protecció jurídica per als professionals penitenciaris.
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