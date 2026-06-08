Quatre abats separen les dues presències papals a Montserrat
Cassià Just va ser qui va rebre el 1982 Joan Pau II, i Manel Gasch lliurarà les claus del monestir a Lleó XIV; entremig han estat al capdavant de l’abadia Sebastià Bardolet i Josep Maria Soler
43 anys i mig separen les dues presències d’un Papa a Montserrat. De la de Joan Pau II a la de Lleó XIV. I entre totes dues, quatre abats han estat al capdavant de la comunitat. Cassià Just va ser l’encarregat de rebre Karol Józef Wojtyła el 7 de juny del 1982, acompanyat en aquella diada pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Narcís Jubany. Manel Gasch serà qui donarà la benvinguda i lliurarà la clau del monestir benedictí a Robert Francis Prevost el 10 de juny vinent. Sense presència papal a Montserrat, tot i que ells sí que s’hi van reunir a Roma, hi ha hagut dos abadiats més: el de Josep Maria Bardolet i el de Josep Maria Soler. De fet, al llarg d’aquestes més de quatre dècades, en dues ocasions han arribat a conviure al monestir tres d’aquests quatre abats.
Cassià Just i Riba
Nascut a Barcelona el 1926, va ser abat de Montserrat durant 23 anys, des del 1966 al 1989. Ingressà a l’Escolania de Montserrat l’any 1939, on estudià música amb Anselm Ferrer i David Pujol, fou novici (1942), professà (1947) i fou ordenat sacerdot (1950). Cursà estudis superiors d’orgue sota el guiatge de Gregori Estrada (1943-50) i, més tard, a l’Institut Pontifici de Música Sacra de Roma amb Ferruccio Vignanelli, on obtingué el magisteri d’orgue i la llicència en cant gregorià.
El 1964 fou nomenat prior del monestir, i el 1966, abat, en substitució d’Aureli Maria Escarré i Jané, càrrec que exercí fins al 1989, que fou rellevat per Sebastià Bardolet i Pujol. Seguí la línia de l’abat Escarré, defensant els drets humans i la personalitat catalana, tot mantenint la projecció nacional i internacional de Montserrat, on vetllà per mantenir una bona convivència. Socialment, va evidenciar un tarannà obert, manifestat públicament en diverses ocasions. El 1989 reprengué novament les activitats musicals interrompudes per la tasca de govern del monestir, especialment la d’organista.
El 1991 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi, atès que, com a monjo i abat de l’abadia de Montserrat, va contribuir a l’enaltiment dels valors humans i de la personalitat catalana. La seva acció també ha estat notòria en la defensa del patrimoni històric, cultural i religiós que representa l’abadia de Montserrat per a Catalunya. Va morir al monestir el 12 de març de 2008, i després d’un funeral amb nombroses personalitats religioses i civils, va ser enterrat a la cripta de l’abadia.
Sebastià Bardolet i Pujol
Nascut a Torelló el 13 de març de 1934, va ser escollit abat de Montserrat el 27 de febrer de 1989, i el dia 1 d'abril d'aquell mateix any va rebre la benedicció abacial, substituint així Cassià M. Just i Riba. L'any 2000 va deixar el ministeri abacial, i va ser rellevat en el càrrec pel Josep M. Soler i Canals. La relació de Bardolet amb Montserrat venia de feia molts anys, perquè ja s'hi va vincular de ben petit, com a escolà. Ho va ser entre el 1943 i el 1948. Cinc anys després, el 1953, va entrar com a novici del monestir, on va fer la professió simple el 1954 i la solemne el 1957. Finalment, va rebre el ministeri sacerdotal l'any 1960. Del 1961 al 1964 va realitzar estudis de música a l’Institut Pontifici de Música Sagrada (Roma) obtenint el títol de Mestre en Cant Gregorià i Musicologia, i després ja va ser nomenat Pare Abat.
Durant els seus anys de vida monàstica va desenvolupar diferents serveis en el si de la comunitat, entre els quals va destacar el de prefecte de l'Escolania, de 1968 a 1977, i el de prior de l'abadia, entre el 1978 i el 1989. Quant a les seves tasques al Monestir, també va destacar la reforma de la basílica que va promoure l'any 1996, i un any més tard va restaurar la Santa Cova després de l'incendi de 1994.
També va crear la Fundació Abadia de Montserrat 2025 per recaptar fons econòmics per reformar el conjunt arquitectònic de Montserrat i els seus serveis. Va morir el 7 de setembre del 2025 a l'edat de 91 anys.
Josep Maria Soler i Canals
Fill de Santa Eugènia de Ter (1946), va entrar a l’abadia de Montserrat, el 1970, i cinc anys més tard va fer la professió solemne. Posteriorment, el 1981 va ser ordenat sacerdot, mentre assolia la llicenciatura en teologia sacramentària al Pontifici Ateneu de Sant Anselm de Roma. A Montserrat, abans de la seva elecció abacial, havia exercit com a mestre de novicis i prefecte de júniors, així com a professor a l'Escola Filosòfica i Teològica de l'abadia, institució que va dirigir com a prefecte durant set anys.
Soler va ser escollit pels monjos de la comunitat i proclamat oficialment el 16 de maig del 2000. Quan encara no havia passat un mes, el 10 de juny d’aquell any, van tenir lloc els tràgics aiguats que van assolar especialment l’àrea sud del Bages i del nord del Baix Llobregat, l’enclavament de la muntanya. La comunitat, amb l’abat debutant al capdavant, va haver de començar un procés de reconstrucció.
El període de Josep Maria Soler va coincidir amb l’etapa de clar creixement com a pol turístic, la gran font d’ingressos de Montserrat. Aquell creixement exponencial de visitants que va situar en 2,7 milions el nombre de turistes el 2019 va quedar tallat de soca-rel el 2020 i el seu darrer any, el 2021, per una causa per tots coneguda, la pandèmia mundial de la covid-19. Soler presentava la renúncia al seu abadiat (perquè havia complert 75 anys) en un nou període de reconstrucció (o de recuperació), després d’un any i mig en què la caiguda de visitants s’havia situat al voltant del 80% respecte al 2019, la qual cosa va posar la gestió del santuari en una situació molt complicada, ja que va quedar encongida la que és la gran font d’ingressos.
Manel Gasch i Hurios
El 15 de setembre del 2021 la comunitat benedictina de Montserrat va fer públic que Manel Gasch i Hurios era l’escollit per agafar el relleu de Josep Maria Soler. Formalment, però, va ser un mes després quan va rebre les insígnies de màxim responsable del monestir en una cerimònia que va omplir la basílica d’autoritats: l’anell -que recorda l’aliança amb la comunitat-, la mitra -ornament d’autoritat- i el bàcul -que suggereix la missió de pastor.
Després de quatre anys llargs d’abadiat, ja es pot dir que Manel Gasch ja passarà a la posteritat i a la llarga història de l’abadia per com a mínim dos fets transcendentals. Ha estat l’abat del mil·lenari, una efemèride que va omplir el santuari de centenars d’activitats i milers de participants durant quinze mesos. I ara, també, com l’abat que va rebre el segon Papa que haurà visitat el monestir en aquests mil anys d’història.
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