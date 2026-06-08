El SEM mobilitzarà 50 professionals i un centre de coordinació específic per la visita del Papa a Montserrat
Com que coincideix amb el desplegament de les noves ambulàncies, el SEM ha fet fins i tot simulacions de l'escenari
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha preparat un dispositiu específic per a cobrir la visita del Papa a Montserrat. Segons la directora del SEM, la bagenca Anna Fontquerni, "el sistema d'emergències mèdiques en qualsevol gran situació que hi ha un increment de persones, preparem un dispositiu específic. En el cas del Papa, estem parlant d'un increment de mobilitat i estem parlant també d'un nombre més gran de persones en determinades àrees".
A escala de tot Catalunya s'han creat "set escenaris diferents i en cada un d'aquests escenaris hem preparat quin és el dispositiu per donar la resposta a aquest increment de mobilitat i a aquest increment de persones en un entorn". Fontquerni recorda que "ho fem pel Papa, però ho acabem de fer per la Patum i durant l'estiu ho farem pel Tour de França i ho farem també per tot el tema de l'eclipsi a Terres de l'Ebre i Lleida en aquest cas".
D'aquests set escenaris que es plantegen amb la visita de Lleó XIV, "els que són de més complexitat, per més volum o per més afectació en la mobilitat, hi posem un centre coordinador específic. I Montserrat és un d'aquests casos". Per tant, el SEM tindrà a Montserrat un centre coordinador específic per aquestes circumstàncies i, globalment, per tot el dispositiu, "mobilitzem fins a 50 persones i això inclou un mitjà aeri, equips especialitzats i també inclouen equips de territori que reforcem per poder donar aquesta resposta específica. Evidentment, això sempre en coordinació amb protecció civil", per tant, també s'incorporaran al CECAT.
Però a més, aquesta és una setmana molt especial pel SEM a la Catalunya Central perquè coincideix la vinguda del Papa amb el desplegament del nou model de transport sanitari. I no només a les comarques centrals, sinó també a Tarragona, Metropolitana Sud, i Penedès. "Això ha fet que vulguem simular aquest moment específic de la coincidència del canvi en aquestes quatre regions sanitàries conjuntament amb el Papa. Llavors el que fem és un exercici de simulació en què totes les centrals de coordinació i els equips de comandament simulem el moment en concret. I el que fem és posar factors estressors que ens permetin preveure problemàtiques que podem arribar a tenir". Per tant, des del SEM s'ha fet una simulació afegint algunes situacions complexes que es podrien donar per poder testar que tenim la capacitat de resposta per poder-les assumir". Fontquerni també ha recordat que avui en dia les emergències s'atenen preveient-les.
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