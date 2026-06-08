La Vedruna de Navàs celebra 75 anys d’història educativa al servei de les persones i del territori
L’acte institucional, celebrat al Local Sant Genís, va servir per recordar els orígens de l’escola
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Regió7
Manresa
La Vedruna de Navàs va celebrar el passat dijous 28 de maig l’acte d’obertura de la commemoració dels seus 75 anys d’història, una jornada que va reunir autoritats, exalumnes, famílies, docents, personal del centre i nombroses persones vinculades a la trajectòria de l’escola. L’acte institucional, celebrat al Local Sant Genís, va servir per recordar els orígens de l’escola i ressaltar la tasca educativa desenvolupada al llarg de tres quarts de segle. Durant la trobada es va destacar la contribució de totes les persones que han format part del projecte educatiu.
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