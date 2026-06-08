Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Sílvia OrriolsKids&UsPlans cap de setmanaSal de CardonaJonathan AndicRosalía
instagramlinkedin

La Vedruna de Navàs celebra 75 anys d’història educativa al servei de les persones i del territori

L’acte institucional, celebrat al Local Sant Genís, va servir per recordar els orígens de l’escola

La Vedruna de Navàs celebra 75 anys d’història educativa al servei de les persones i del territori

La Vedruna de Navàs celebra 75 anys d’història educativa al servei de les persones i del territori / VEDRUNA DE NAVÀS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

La Vedruna de Navàs va celebrar el passat dijous 28 de maig l’acte d’obertura de la commemoració dels seus 75 anys d’història, una jornada que va reunir autoritats, exalumnes, famílies, docents, personal del centre i nombroses persones vinculades a la trajectòria de l’escola. L’acte institucional, celebrat al Local Sant Genís, va servir per recordar els orígens de l’escola i ressaltar la tasca educativa desenvolupada al llarg de tres quarts de segle. Durant la trobada es va destacar la contribució de totes les persones que han format part del projecte educatiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
  2. Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol
  3. L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
  4. Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
  5. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  6. Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
  7. Pep Guardiola inaugura a la Salle la segona Cruyff Court de Manresa
  8. Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme

La Vedruna de Navàs celebra 75 anys d’història educativa al servei de les persones i del territori

La Vedruna de Navàs celebra 75 anys d’història educativa al servei de les persones i del territori

El Centre Excursionista del Bages corona el cim de la Penya Sant Alís

El Centre Excursionista del Bages corona el cim de la Penya Sant Alís

Conxita Sanmartí guanya el concurs «Embalcona’t entre flors» de Sant Fruitós

Conxita Sanmartí guanya el concurs «Embalcona’t entre flors» de Sant Fruitós

Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa

Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa

Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa

Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa

Educador del programa Barça Activa't: «Ampans m’ha permès tenir una visió del món que poca gent té»

Educador del programa Barça Activa't: «Ampans m’ha permès tenir una visió del món que poca gent té»

Ampans i el Barça fan de l’esport una eina de transformació social

Ampans i el Barça fan de l’esport una eina de transformació social

Cardona fa lluir el seu lligam amb la sal

Cardona fa lluir el seu lligam amb la sal
Tracking Pixel Contents