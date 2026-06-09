Així ha estat l'actuació de l'Escolania de Montserrat a la vetlla del Papa a l’Estadi Olímpic
El cor bagenc ha interpretat el 'Virolai' i 'Em dones força', juntament amb Sergio Dalma, davant de
Regió7
L'Escolania de Montserrat ha estat l'encarregada de tancar la vetlla d’espera del Papa Lleó XIV amb 40.000 persones a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. El cor bagenc ha sortit a l'escenari a 3/4 de 10 de la nit per interpretar el 'Virolai', mentre el Papa ha rendit culte a una rèplica de La Moreneta. Posteriorment, a l'actuació s'hi ha afegit Sergio Dalma per cantar ‘Em dones força’. El públic, entregat, s'ha alçat i ha encès els mòbils per il·luminar l'estadi.
Un cop acabades ambdues interpretacions, Lleó XIV ha saludat, un per un, els joves del cor. Després, s'ha interpretat l'himne oficial de la visita mentre el Papa ha alçat les mans per acomiadar-se dels assistents i abandonar el recinte. Demà dimecres el pontífex afronta la segona jornada de visita a Catalunya i l’espera un dia intens.
L'agenda del Papa per aquest dimecres
La segona jornada de la visita del Papa a Catalunya preveu el seu pas per la presó Brians 1 demà dimecres poc després de les 10 h. Es trobarà amb el director del centre, tres capellans, un grup de recluses i un grup de voluntaris.
Seguidament, anirà a Montserrat, on el rebran el bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, i el pare abat Manel Gasch. El sant pare celebrarà el mil·lenari del santuari i tindrà un breu moment de recolliment a la capella de la Mare de Déu de Montserrat.
A la tarda s'espera que visiti l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona, retorni al Palau Episcopal i es dirigeixi finalment a la Sagrada Família. El tram final del trajecte, a partir del carrer Rosselló, el farà en 'papamòbil' i a la basílica serà rebut pel rei d'Espanya, Felip VI, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Lleó XIV visitarà la tomba d'Antoni Gaudí, farà la missa solemne amb motiu del centenari exacte de la mort de l'arquitecte i després sortirà en processó cap a l'exterior. A les 9 del vespre tornarà a la sagristia i un quart d'hora més tard tornarà a sortir a l'exterior per inaugurar i beneir la torre de Jesucrist, la més alta de les esglésies catòliques del món. Per acabar, hi haurà un espectacle de llums, drons i focs artificials.
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