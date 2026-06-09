La defensa dels acusats del crim de Callús demana l'absolució per considerar que van actuar "en legítima defensa i de bona fe"
Mentre la fiscalia i l'acusació particular creuen que van cometre assassinat, les defenses diuen que no hi ha delicte
La sala del Jurat de l'Audiència de Barcelona ha començat aquest dimarts el judici contra els 4 acusats de la mort de Sambaye Koita, un jove de 28 anys, el febrer de 2024 a Callús. El cas serà jutjat en diverses sessions fins al dia 17. Els acusats no declararan fins al penúltim dia, el pròxim 16 de juny, per decisió pròpia.
La vista va iniciar-se dilluns amb l'elecció del jurat, però no ha estat fins aquest matí quan s'han començat a escoltar els arguments de les acusacions i les defenses. A banda de la fiscalia, hi ha un advocat que acusa en nom de la noia que havia estat la parella de la víctima, i que assegura haver tingut un fill amb ella, cosa que de moment no ha estat demostrada.
Els arguments no poden ser més allunyats. Les acusacions diuen que els acusats van apunyalar Sambaye Koita, i un cop ferit el van treure de casa amb intenció que morís fora de la casa. Cal dir que la fiscalia acusa 4 persones i les considera a totes autores d'assassinat, mentre que l'acusació particular exculpa un dels acusats.
Segons el fiscal, Víctor Alegret, "considerem que els quatre acusats, tant el que va clavar la punyalada com la resta, participaven en aquesta assumpció", en referència al fet que sabien que moriria en abandonar-lo. Segueix el fiscal "és a dir, un d'ells va fer l'apunyalament i van assumir que deixar-lo abandonat a la seva sort podia comportar que morís, com així va ser".
Les defenses, per la seva banda, diuen que l'autor de la ganivetada va fer-ho per què anava molt borratxo, i es va pensar que la víctima, que també hi anava, duia un ganivet quan es van discutir. Per això, diu Carlos Carretero, el seu advocat, que "des de la seva perspectiva va entendre que era un atac cap a ell, va agafar un ganivet i intentar defensar-se. Tindran vostès que determinar si el meu defensat tenia intenció de matar o no tenia intenció de matar en aquest atac". Dirigint-se al jurat, l'advocat defensa que no la tenia.
Pel que fa a l'abandonament del ferit, els seus advocats defensen la teoria que el van treure fora de casa per a donar-li l'oportunitat d'anar a buscar ajuda i trucar per telèfon. Per això, diuen, el van carregar al cotxe i el van dur cap a la carretera C-1410Z de Callús.
Per tot plegat demanen l'absolució, en considerar que no hi va haver delicte i, per tant, no hi poden haver acusats.
La troballa del cadàver
El cos va ser localitzat després de la denúncia de desaparició posada per la família de Tarragona, i gràcies a la triangulació del telèfon mòbil de la víctima, com informava Regió7 en el moment dels fets. En trobar el cos sense vida, els Bombers van alertar els Mossos d'Esquadra i es va activar la comitiva judicial, que va certificar la mort violenta de l'home. El cadàver, que presentava signes de violència, s'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense
Dos mesos i mig després dels fets, els Mossos d’Esquadra van detenir tres persones, dos homes de 20 i 26 anys i una dona de 53 anys, a Manresa i a Sant Vicenç de Castellet juntament amb un quart detingut (el que l'acusació particular exculpa).
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