Estudiants de Súria reinterpreten el patrimoni del Poble Vell i en fan una exposició
La mostra 'Art i Història' es pot visitar fins al pròxim 22 de juny al primer pis d'El Casinet del Poble Vell
Regió7
L’alumnat dels centres educatius de Súria protagonitza l’exposició ‘Art i Història’, que es pot visitar fins al proper 22 de juny al primer pis d’El Casinet del Poble Vell. L’objectiu de la mostra és apropar-se al patrimoni local a través d’un diàleg artístic que ha donat lloc a obres col·lectives que conviden a veure els espais emblemàtics del nucli antic surienc amb una nova mirada.
Les obres de l’exposició han estat realitzades conjuntament per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Mig-Món i de 3r de Primària de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac, a partir d’una iniciativa de l’Oficina de Turisme i dels centres escolars que enguany ha arribat a la segona edició.
La mostra es basa en fotografies originals d’alumnes de l’institut surienc sobre espais i elements representatius del Poble Vell, que han estat reinterpretades per alumnes de les tres escoles de primària amb l’ús de tècniques plàstiques diverses.
L’exposició ‘Art i Història’ es pot visitar en el següent horari:
- De divendres a diumenges i festius, d’11.00 a 14.00 h.
- Dissabtes feiners, també de 16.00 a 19.00 h.
El projecte ‘Art i Història’ es va iniciar l’any 2025 amb els objectius d’apropar l’alumnat surienc al patrimoni històric del Poble Vell, estimular la creativitat com a eina d’aprenentatge i afavorir el treball cooperatiu entre els centres escolars de la vila.
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