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Estudiants de Súria reinterpreten el patrimoni del Poble Vell i en fan una exposició

La mostra 'Art i Història' es pot visitar fins al pròxim 22 de juny al primer pis d'El Casinet del Poble Vell

Algunes de les fotogradies que componen la mostra

Algunes de les fotogradies que componen la mostra / Aj. de Súria

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Regió7

Súria

L’alumnat dels centres educatius de Súria protagonitza l’exposició ‘Art i Història’, que es pot visitar fins al proper 22 de juny al primer pis d’El Casinet del Poble Vell. L’objectiu de la mostra és apropar-se al patrimoni local a través d’un diàleg artístic que ha donat lloc a obres col·lectives que conviden a veure els espais emblemàtics del nucli antic surienc amb una nova mirada.

Les obres de l’exposició han estat realitzades conjuntament per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Mig-Món i de 3r de Primària de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac, a partir d’una iniciativa de l’Oficina de Turisme i dels centres escolars que enguany ha arribat a la segona edició.

La mostra es basa en fotografies originals d’alumnes de l’institut surienc sobre espais i elements representatius del Poble Vell, que han estat reinterpretades per alumnes de les tres escoles de primària amb l’ús de tècniques plàstiques diverses.

L’exposició ‘Art i Història’ es pot visitar en el següent horari:

  • De divendres a diumenges i festius, d’11.00 a 14.00 h.
  • Dissabtes feiners, també de 16.00 a 19.00 h.

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El projecte ‘Art i Història’ es va iniciar l’any 2025 amb els objectius d’apropar l’alumnat surienc al patrimoni històric del Poble Vell, estimular la creativitat com a eina d’aprenentatge i afavorir el treball cooperatiu entre els centres escolars de la vila.

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