Gerent de la divisió de Montserrat de FGC: "La visita del Papa és una oportunitat única per demostrar que som capaços d'organitzar un esdeveniment com aquest"
David Ros explica que es duplicarà la capacitat del servei del cremallera, amb màxim de 400 persones per viatge, per garantir "que totes les persones acreditades puguin accedir a l'abadia"
El responsable de la divisió de Montserrat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, David Ros, explica que per assegurar la mobilitat durant la visita del Papa a Montserrat, el pròxim dimecres 10 de juny, s'ha duplicat la capacitat del servei del cremallera, que serà el transport que absorbirà la major part de viatgers durant la jornada.
Com encaren un esdeveniment com aquest?
En el moment que el Papa decideix visitar Barcelona per la commemoració dels 100 anys de la mort de Gaudí i la inauguració de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, i que també esculli l'abadia de Montserrat, ens posiciona a nivell mundial. Si la gent ja ens coneixia, ara ens coneixerà molt més. Per tant, serà una empenta a escala internacional d'una destinació turística de rellevància a Catalunya. Estem molt contents i molt esperançats perquè tot surti bé i ens faci bon dia. Evidentment, és una oportunitat única de demostrar que som capaços d'organitzar un esdeveniment com aquest.
Com serà la mobilitat entorn de Montserrat?
Durant la visita del Papa a Barcelona, hem fet un conjunt d'operacions per poder assegurar la mobilitat també en les línies metropolitanes. Si parlem de la visita del dia 10 de juny a Montserrat, s'ha de tenir en compte que s'ha de seguir el protocol de les visites dels caps d'estat, i el dispositiu el controla directament la Policia Nacional. Una de les primeres decisions que es van prendre és que totes les persones han d'estar acreditades per pujar a Montserrat, i que l'accés a la muntanya queda limitat en tres mitjans, els autobusos organitzats, l’aeri de Montserrat i el cremallera.
Hi haurà un reforç especial en el servei del cremallera?
El que farem és allargar el servei. La primera circulació serà a les 5.55 h i l'última a les 19.30 h. Ara bé, tenim un dispositiu preparat per si hem d'allargar l'horari al vespre per poder evacuar tothom del monestir. Es faran tres viatges cada hora, amb trens que sortiran els minuts 15, 35 i 55. Com a mesura especial, s'ha augmentat la capacitat dels cremalleres acoblant dos trens, de forma que es duplicarà el servei habitual i en cada viatge es podran transportar entre 300 i 400 persones. Si veiem que durant les hores centrals de l'acte hi ha un excés de gent al cremallera, posarem un servei addicionals per poder pujar. Tenim una capacitat màxima de traslladar unes 1.200 persones cada hora, però també s'ha de tenir en compte que és una via única on hi ha un encreuament, de forma que hem de coordinar molt bé la pujada i la baixada del cremallera.
Quina afluència es preveu al monestir durant la visita del Papa?
Hi ha una previsió d'entre 7.000 i 9.000 persones, que és el públic que acostuma a pujar en un cap de setmana fort dels mesos de juliol, agost i setembre. En un context habitual, però, aquest nombre de persones pugen de forma molt més esponjada. En canvi, en aquest cas, es preveu que els assistents accedeixin a Montserrat en una mateixa franja horària, per tant, hem de tenir la capacitat de poder pujar a tothom.
L'altra alternativa per accedir al monestir serà l'aeri.
L'aeri té una capacitat d'uns 300 viatgers cada hora, per tant, gairebé tota la mobilitat estarà derivada al cremallera. Es calcula que hi haurà unes 2.500 persones que arribaran en autobús a l'aparcament de l'abadia, unes 1.500 que pujaran amb l'aeri, i la resta, entre 4.000 i 5.000 persones, són les utilitzaran el servei del cremallera.
Quin tipus de públic esperen rebre?
L'avantatge del cremallera és que és un transport adaptat per a tota classe de públic, com excursionistes, turistes, persones amb mobilitat reduïda o gent gran, que pensem que seran un dels col·lectius més nombrosos, tenint en compte que la visita del Papa cau en un dia laborable i vindrà gent que aquell dia no treballa. També hi haurà una gran congregació de fidels que vindran en autobusos organitzats des de diferents parròquies. Aquells que vinguin en cotxe particular podran aparcar a l'aparcament del cremallera, on tenim unes 1.200 places. També s'ha gestionat un aparcament addicional al camp de futbol de Monistrol de Montserrat, des d'on farem uns trasllats en autobús fins a l'estació.
El servei del cremallera té més sentit que mai en dies com aquest?
El nostre principal objectiu és assegurar que la gent que estigui acreditada pugui pujar a Montserrat. És fàcil que les carreteres es col·lapsin en situacions així, i s'ha de tenir en compte que l'accés en vehicle particular estarà tallat. El servei del cremallera té una capacitat molt gran, ja que en 20 minuts pot pujar 300 o 400 persones a la muntanya, i d'aquesta manera pensem que podrem assegurar la mobilitat de tothom.