L’energia solar permetrà estalviar més d’un milió d’euros en la gestió de l’aigua al Bages
El Consell Comarcal instal·larà 12 sistemes fotovoltaics als equipaments dels abastaments Bages-Llobregat i Bages-Cardener, amb un estalvi anual estimat de 45.000 euros
Regió7
D’acord amb la delegació conferida pels ajuntaments beneficiaris, el Consell Comarcal del Bages gestiona els sistemes d’abastament d’aigua potable en alta Bages-Llobregat i Bages-Cardener. Amb l’objectiu de reduir els costos energètics associats a aquestes infraestructures, el Consell ha impulsat la instal·lació de 12 sistemes de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum en aquells equipaments que disposen de superfícies hàbils per a la seva implantació. Aquesta actuació permetrà assolir un estalvi anual estimat de 45.000 euros. Atès que la vida útil d’aquests sistemes és d’uns 25 anys, l’estalvi acumulat superarà el milió d’euros.
Les actuacions s’emmarquen en l’estratègia del Consell Comarcal per avançar cap a una gestió més sostenible dels recursos hídrics i formen part del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible del Bages 2022-2030. Els dotze projectes fotovoltaics es van redactar durant l’any 2024 i es van aprovar entre els mesos de juliol i octubre de 2025. Actualment, ja s’estan executant les obres de cinc instal·lacions corresponents al sistema Bages-Llobregat, mentre que les set restants, vinculades al sistema Bages-Cardener, s’iniciaran pròximament.
El Conseller Comarcal d’Aigua, Protecció Civil, Atenció Ciutadana, Consum i Habitatge, Salvador Busquets, ha destacat que “la implantació d’energia solar fotovoltaica als sistemes d’abastament d’aigua és una aposta clara per fer compatibles la sostenibilitat ambiental i l’eficiència en la gestió dels serveis públics”. En aquest sentit, ha remarcat que aquestes actuacions “permetran reduir emissions, avançar en la transició energètica i disminuir els costos energètics associats al cicle de l’aigua, que anualment suposaran un estalvi de 45.000 euros i al llarg de tota la seva vida útil, més d’un milió d’euros”.
En conjunt, el projecte preveu la instal·lació de 483 mòduls fotovoltaics, amb una potència total de 233,46 kW. La producció elèctrica anual estimada serà de 319.948 kWh, una xifra que permetrà evitar l’emissió d’aproximadament 58 tones de CO₂ cada any. Aquesta energia equivaldrà al consum elèctric anual d’entre 75 i 105 llars.
El projecte contempla la construcció de nou instal·lacions d’autoconsum individual i tres d’autoconsum col·lectiu. En el context actual, i d’acord amb el marc normatiu favorable al desenvolupament de les energies renovables, aquest tipus d’actuacions constitueixen una de les mesures més eficaces per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i avançar cap a un model energètic més sostenible. Per fer possible aquesta actuació, el Consell Comarcal del Bages compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, a través del programa Renovables 2030.
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