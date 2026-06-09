Més de 800 alumnes de 24 escoles religioses resaran amb el Papa a Montserrat
El Pontífex visitarà l’abadia aquest dimecres 10 de juny després de 44 anys sense presència papal al monestir
Cristina Sebastián
La visita del papa Lleó XIV a Catalunya, aquest dimarts i dimecres, porta associats actes que feia dècades que no es produïen. Dimecres 10 de juny al matí, el Pontífex visitarà l’Abadia de Montserrat, 44 anys després de l’última visita papal al monestir. Allà, un dels moments destacats serà una pregària en què participaran 804 alumnes de 24 escoles vinculades a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).
La trobada tindrà lloc a l’atri de l’Abadia de Montserrat, l’espai previ a l’accés al temple, i els alumnes que hi assistiran seran dels primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria. Des d’aquest punt, els estudiants podran veure de prop el pontífex, que hi passarà caminant.
Participació de centres educatius de tot Catalunya
Les escoles participants pertanyen a 19 titularitats educatives de vuit diòcesis amb seu a Catalunya, concretament a l’àrea metropolitana de Barcelona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
La FECC s’ha encarregat de finançar el transport de l’alumnat de centres considerats de màxima complexitat, procedents tant de l’àrea metropolitana de Barcelona com de les demarcacions de Tarragona i Tortosa. A més, diverses escoles de Lleida, Tarragona i Tortosa han coordinat un desplaçament conjunt per compartir l’experiència i reforçar els vincles entre els instituts cristians.
“Praylist” per al res del rosari
La fundació també s’ha encarregat d’elaborar un material pedagògic titulat “Praylist”, que consisteix en una llista de cançons que ajuden els alumnes a comprendre el sentit i la metodologia del res del rosari. Aquesta recopilació està disponible a Spotify i pretén que els joves comparteixin l’experiència amb els avis i descobreixin el rosari monumental dissenyat per Antoni Gaudí a Montserrat.
A més de la trobada, la fundació ha desenvolupat una sessió pedagògica, a petició de l’Associació Canònica Antoni Gaudí, sobre la figura de l’arquitecte català i el significat de la Torre de Jesucrist, inspirada en la metodologia Montessori.
Col·laboració entre institucions educatives i Montserrat
La FECC també destaca que aquesta col·laboració amb l’Abadia de Montserrat reforça la relació entre institucions educatives i religioses, tot i que no és la primera vegada que diferents institucions educatives participen en actes relacionats amb l’Abadia.
El 2025, més de 14.500 estudiants van participar en la celebració del Mil·lenari del Monestir de Montserrat. A més, l’Abadia de Montserrat s’apropa als joves mitjançant l’elaboració de materials educatius com “La ruta dels fundadors”, un mapa interactiu que recull 19 escultures que fan referència a fundadors amb una alta implicació en l’educació i la creació de centres educatius a Catalunya.
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