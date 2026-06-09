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Monistrol de Montserrat celebra la festa del Corpus amb la processó i les catifes de flors

La plaça de l’Església va lluir l'escut del papa Lleó XIV, en commemoració de la seva visita a Montserrat

La catifa de la plaça de l'Església de Monistrol va representar l'escut del papa Lleó XIV

La catifa de la plaça de l'Església de Monistrol va representar l'escut del papa Lleó XIV / Arxiu particular

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Regió7

Monistrol de Montserrat

Monistrol de Montserrat va celebrar diumenge, un any més, la festivitat del Corpus Christi, una de les celebracions més antigues que encara es mantenen vives al municipi. Monistrol és, a més, un dels pocs pobles del Bages que conserva la tradició de fer sortir pels seus carrers la processó del Corpus, una manifestació religiosa i cultural amb segles d'història.

La jornada va començar al matí amb la confecció de diverses catifes florals per part d'un grup de veïns. Les catifes es van instal·lar en diferents punts del nucli històric per on havia de passar la processó, com ara el carrer Sant Joan, el carrer Manresa, la plaça del Bo-Bo i la plaça de l'Església. A la plaça del Bo-Bo es va elaborar una catifa dedicada al monistrolenc Joan Carles Amat, mentre que a la plaça de l'Església es va representar l'escut del papa Lleó XIV, en commemoració de la seva visita a Montserrat.

La participació veïnal també es va fer palesa en el guarniment dels carrers. Diversos veïns van engalanar balcons i finestres amb domassos i vànoves, contribuint a crear l'ambient solemne i festiu característic de la diada. Igualment, al llarg del recorregut es van confeccionar vuit altars, on la processó va poder fer les tradicionals estacions de pregària.

El Bou de Monistrol, els Gegants Vells i la Geganta Jove obrien el seguici

El Bou de Monistrol, els Gegants Vells i la Geganta Jove obrien el seguici / Arxiu particular

A la tarda, la parròquia de Sant Pere va acollir l'Ofici Solemne de Corpus. Tot seguit, a les sis de la tarda, s'inicià la processó pels carrers de la vila. Obrien el seguici el Bou de Monistrol, els Gegants Vells i la Geganta Jove, figures estretament vinculades a aquesta celebració. Darrere seu, diverses representacions de les confraries parroquials donaven pas al Santíssim Sagrament, portat en la històrica custòdia sota tàlem i acompanyat per les autoritats municipals i la música de l'orquestra. Com és tradició, al pas de la processó es van llançar des dels balcons paperets, ginesta i pètals de flors.

La vesprada va esdevenir, un any més, un retrobament amb la història i la tradició. La festa es va cloure amb la ballada de la imatgeria a la plaça de l'Església, posant el punt final a una jornada que continua mantenint viu un dels llegats més antics i singulars del patrimoni festiu monistrolenc.

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