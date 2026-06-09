Montserrat rebrà la visita del Papa després d'un any marcat per dos grans esdeveniments previs
El monestir va testimoniar l'any 2025 la sortida de la Moreneta per primer cop aquest mil·lenni, pocs mesos abans que Felipe VI i Letizia participessin en els actes del Mil·lenari
La visita del Papa a Montserrat, que tindrà lloc el pròxim dimecres 10 de juny, serà un esdeveniment històric que alterarà el ritme habitual del santuari i obligarà a habilitar mesures especials de seguretat davant la previsió que milers de persones es congreguin al monestir. Però no és la primera vegada que Montserrat rep la visita d'una màxima autoritat ni que acull un acte singular que requereixi un dispositiu extraordinari al voltant del recinte. De fet, en poc més d'un any, el santuari ha viscut dos grans esdeveniments que marquen un precedent de cara a la visita de Lleó XIV.
Un dels episodis més rellevants que ha viscut recentment l'abadia va ser la sortida de la Moreneta del santuari per primer cop aquest mil·lenni. L'acte es va fer coincidir amb la diada de la Mare de Déu de Montserrat, el 27 d'abril del 2025, i es va convertir en l'acte central de la commemoració del mil·lenari del monestir.
La cerimònia va seguir un protocol rigorós per garantir la integritat de la imatge de la Mare de Déu, que sortia a l'exterior per primera vegada aquest segle. Les dues darreres ocasions havien estat el 1947, amb motiu de la seva entronització, i el 1997, quan se'n van commemorar els cinquanta anys. Després de retirar-la del seu tron i de baixar per l'escala del portal Angèlic, la imatge va ser col·locada en un baiard restaurat del 1916 i va recórrer la plaça de la mà dels monjos de la comunitat benedictina, en un dels moments més emotius de la jornada.
Davant la previsió que fos un acte multitudinari, que finalment va reunir prop de 5.000 assistents, els cossos d'emergències van desplegar un dispositiu especial per garantir la seguretat en tot moment. Els participants es van distribuir entre les diferents places del recinte i, davant de la basílica, es va habilitar un escenari amb cadires i control d'accés per a les persones que havien reservat seient per assistir a la missa a l'exterior.
Més enllà d'aquest acte, carregat de simbolisme, que va reunir milers de persones per venerar la Mare de Déu de Montserrat, el santuari va rebre, només dos mesos després, la visita dels reis d'Espanya. Una visita que també va comportar un important dispositiu de seguretat.
Tot i que inicialment estava previst que Felipe VI i Letizia fossin rebuts a la plaça del monestir, finalment van accedir al recinte per la part posterior, a través dels jardins de l'abadia, per evitar les protestes que havia generat la seva presència. Els reis hi van arribar en helicòpter, aterrant a la zona d'aparcament de vehicles, abans de participar en l'acte institucional.
La visita reial va alterar de manera evident el funcionament habitual del monestir. Només arribar amb l'aeri, al capdamunt de les escales de l'estació del cremallera, ja s'havia instal·lat un primer control de seguretat on es revisaven les motxilles. A partir d'aquest punt, els moviments quedaven molt restringits per a qualsevol persona que no fos membre dels mitjans de comunicació acreditats. També es van establir controls policials i restriccions d'accés a les escales que condueixen a les places del monestir i a la portalada de la plaça de l'Abat Oliba.
Una imatge insòlita del monestir que es podria repetir aquest pròxim dimecres, quan hi ha previst un ampli dispositiu de seguretat per la visita del Papa. Tot i això, es preveu que hi hagi alguns moments de proximitat amb els fidels dins dels límits que permeti el dispositiu. La previsió és que l'últim tram del recorregut fins a les places el faci amb un petit papamòbil i que, un cop baixi del vehicle, recorri a peu els últims metres fins a la basílica, on podrà saludar i acostar-se als assistents, que prèviament hauran hagut de reservar plaça.
Posteriorment, Lleó XIV presidirà la pregària del rosari. L'interior de l'abadia estarà reservat principalment a les autoritats, però els milers de fidels que s'espera que es concentrin a l'exterior podran seguir l'acte en directe a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a les places.
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