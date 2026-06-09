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El Papa arribarà a Montserrat després de la polèmica política que li han atribuït a Madrid

El discurs de Lleó XIV ha estat conservador i doctrinari al Congrés dels Diputats i més obert i progressista en la resta d'intervencions a la capital de l'Estat

El Papa Lleo XIV a l'exterior de la catedral de Barcelona

El Papa Lleo XIV a l'exterior de la catedral de Barcelona / Andreu Dalmau / EFE

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Josep Lluís Micó

Josep Lluís Micó

Manresa

El Papa arribarà a Montserrat després de desencadenar una certa polèmica com a conseqüència de la complicada agenda política que ha hagut de superar a Madrid. La dificultat logística de la seva visita a l'abadia sembla gairebé un entreteniment si es compara amb els efectes de l'itinerari diplomàtic i el recorregut simbòlic que ha seguit el Sant Pare a la capital de l'Estat.

A més de ser el primer Pontífex que ha intervingut al Congrés dels Diputats, Robert Prevost hi va prendre la paraula ahir per desplegar un fil argumental, entre la ideologia i la religió, en què va condemnar l'avortament i l'eutanàsia, i va clamar per la pau. Quan va acabar, la dreta democràtica i els ultra conservadors van liderar un aplaudiment de rècord que es va estendre fins a set minuts.

Abans, però, aquestes formacions -el Partit Popular i Vox- havien viscut moments d'incomoditat. Com ja fa temps que estan fent la patronal i la banca espanyoles- institucions poc sospitoses de propugnar els plantejaments anti sistema-, el Papa va criticar dissabte i diumenge el rebuig a la immigració i la mentida verinosa a l'entorn digital.

La càrrega conceptual de les declaracions i els col·laboradors que el van acompanyar estaven en consonància amb l'objectiu fixat per l'Executiu i el Vaticà. Lleó XIV va propagar aquestes idees entre elements progressistes -de l'actor Antonio Banderas als sindicats, passant per un immigrant que ha superat el procés de regularització- per reforçar el relat del govern de coalició d'esquerres que presideix Pedro Sánchez.

Per tant, va ser ortodox en el catolicisme a la Cambra i reformista al carrer. El més lògic és que aquell que encapçala una confessió, com ell, sigui obertament confessional, en especial, allà on pugui obtenir més ressò la seva doctrina, és a dir, al Congrés. Seran Montserrat i la Sagrada Família parades més amables en el viatge?

El factor que qüestiona més profundament una resposta afirmativa la constitueixen els casos d'abusos sexuals a l'Església, com els denunciats precisament al monestir. Aquesta qüestió és infinitament més incòmoda que la lingüística -què pot tenir ell contra el català?-, hàbilment difosa per distreure l'atenció de l'opinió pública sobre la pedofília.

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Se sap que els discursos del Pontífex a Catalunya estaran carregats de contingut. Prevost no té l'habilitat retòrica ni el carisma reparador del seu predecessor, Francesc. S'ha constatat aquests dies a Madrid. No obstant això, el seu amfitrió a Catalunya és un catòlic socialista, Salvador Illa, i ara el Papa compta amb l'experiència sobre el terreny que li ha brindat Madrid. En conclusió, caldrà seguir atents al seu periple.

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