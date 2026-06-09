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Edifici històric

Sant Fruitós recuperarà l'antiga Sala de la Cooperativa per a usos socials i culturals

Mitjançant un acord amb l'entitat, l'Ajuntament assumirà el cost de les obres pendents de rehabilitació, i a canvi, podrà disposar de la primera planta per a un període de 17 anys i 4 mesos

Imatge exterior de La Sala de la Cooperativa de Sant Fruitós

Imatge exterior de La Sala de la Cooperativa de Sant Fruitós / Ajuntament de Sant Fruitós

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sant Fruitós de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l'entitat Cooperativa L’Agrícola han arribat a un acord que permetrà recuperar per usos públics i obrir a tota la ciutadania l'espai de La Sala Cooperativa, un equipament emblemàtic del municipi que es convertirà en un nou espai per a la realització d'activitats municipals, culturals i socials.

L'acord entre totes dues parts farà possible culminar les obres de rehabilitació de l'edifici, necessàries per poder-lo utilitzar, i d'aquesta manera es posarà en funcionament la primera planta de l'immoble, un espai de 284 metres quadrats situat al carrer Nou, a tocar de l’ajuntament.

En el marc d'aquest acord, l'Ajuntament assumirà el cost de les obres pendents de l’adaptació de l'edifici, valorades en 175.000 euros. Com a contraprestació, la Cooperativa cedirà a l'Ajuntament l'ús de la primera planta durant un període de 17 anys i 4 mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir de la finalització de les obres i de la posada en funcionament de l'espai.

Les negociacions entre totes dues parts ja fa temps que duren, i es remunten a una declaració d'intencions que es va signar a començament del 2023, amb la idea que el local esdevingués un espai d'activitat compartit entre l'entitat i usos municipals. Per això es va veure la necessitat de fer-hi obres , tenint en compte que l'edifici no presentava les condicions de seguretat i salubritat necessàries per poder acollir aquestes activitats. La intervenció inclou el canvi de la coberta, que inicialment era de fibrociment, l'aïllament tèrmic de tot l'edifici, i refer les canalitzacions. També es preveia adaptar la zona de banys, millorar l'enllumenat de totes les dependències, i col·locar una plataforma elevadora, entre altres elements de seguretat.

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Un equipament històric

La recuperació de La Sala suposarà retornar a la vida del poble un dels espais amb més història per a diverses generacions de veïns i veïnes. L'equipament va néixer com un punt de trobada i de comerç vinculat a la Cooperativa, on es feia venda de queviures, però també s'hi desenvolupava una intensa activitat social. Durant dècades, en concret, a La Sala s’hi van fer projeccions de cinema. L'entitat va ser fundada l'any 1893.

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