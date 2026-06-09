Súria celebrarà el 28 de juny l'acte central de l’Any Magí Fàbrega amb una taula rodona i actuacions musicals
Els actes per commemorar el centenari de la mort del jurista, advocat i catedràtic, es faran a Cererols, on va néixer
Regió7
Súria celebrarà l’acte central de l’Any Magí Fàbrega a Cererols el diumenge 28 de juny, dins del programa commemoratiu del centenari de la mort d’aquest il·lustre jurista, advocat i catedràtic surienc. Durant la celebració d’aquest acte central es farà el descobriment d’una placa commemorativa, a més d’una taula rodona i actuacions de la Societat Coral La Llanterna i de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música.
L’Ajuntament de Súria, a través de les àrees d’Alcaldia i Cultura, i l’Associació d’Amics i Veïns de Cererols van impulsar la celebració de l’Any Magí Fàbrega per donar a conèixer la vida i les aportacions d’aquest personatge destacat que dona nom a un carrer de la vila des de l’any 1929.
Magí Fàbrega i Cortés (Súria, 1855- Barcelona, 1926) va néixer a la masia de Cal Fàbrega de Cererols. La seva activitat docent va estar vinculada estretament amb la Universitat de Barcelona, en la qual va exercir com a catedràtic de Dret Civil, degà, vicerector i rector en funcions.
En concret, el programa de l’acte central de l’Any Magí Fàbrega es desenvoluparà al davant de l’Església de Santa Maria de Cererols. Començarà amb una benvinguda institucional a 2/4 d'11 del matí, seguida de l'actuació de la Societat Coral La Llanterna, i d'una taula rodona a càrrec de Montserrat Fàbrega, Àngel Barat i Albert Fàbrega. A 3/4 de 12 hi ha previst el descobriment de la placa commemorativa, just després de l'actuació de la Coral Sòrissons de l'escola Municipal de Música. En acabat, hi haurà l'actuació conjunta de les dues corals, i un piscolabis final
L’organització d’aquest acte central és a càrrec de l’Ajuntament de Súria i l’Associació d’Amics i Veïns de Cererols, amb la col·laboració de la Societat Coral La Llanterna, la Coral Sòrissons, l’Escola Municipal de Música i el suport de la Diputació de Barcelona.
La celebració de l’Any Magí Fàbrega es va iniciar el passat gener amb la inauguració de l’exposició ‘Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat’, que es va poder veure fins al mes d’abril a la sala Cal Balaguer del Porxo. El mes de febrer també es va fer una visita guiada a Cererols per veure de prop alguns dels indrets que van definir el seu entorn vital durant la infantesa.
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