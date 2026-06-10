D’abadia a plaça fortificada: així espera Montserrat al Papa
Controls des del primer accés als transports i un amplíssim desplegament d’efectius posa de manifest que es tracta d’una jornada excepcional
Montserrat ja està rebent des de trenc d’alba els primers pelegrins que assistiran aquest migdia a la visita i el rosari del Papa al monestir. I ho fa convertida en una plaça fortificada, amb importants restriccions ja anunciades i extremes mesures de seguretat, ben visibles des del primer moment que es vol accedir al santuari. Cal recordar que des d’aquest dimarts al vespre ja està tancat l’accés per carretera, i aquest matí a primera hora ja hi havia un ampli dispositiu dels Mossos a l’inici de la connexió amb la C-55 des de Monistrol per controlar que només hi podien passar vehicles autoritzats.
Molt evident és també la situació extraordinària per als visitants que agafen els únics dos mitjans possibles per accedir al monestir: el cremallera i l’aeri. Així, a les estacions d’accés al cremallera s’hi han disposat escàners per on cal passar les bosses de mà, a l’hora que membres de seguretat fan un registre personal d’elements metàl·lics per poder acabar accedint a les andanes i al tren. Són viatgers, però, que o bé estan acreditats, o bé van fer la reserva del bitllet amb antelació i disposant de plaça d’assistència als actes, ja que aquest mateix dimecres no es pot comprar bitllet.
Tot i aquest dispositiu excepcional, a primera hora l’accés a tots dos serveis ha estat força fluida, i els combois (en el cas del cremallera, tres cada hora) no pujaven encara totalment plens. Ara bé, a les 7 del matí dues de les tres plantes del pàrquing del cremallera a Monistrol Vila ja estaven gairebé plenes.
Tant a les estacions dels dos mitjans de transport, com sobretot un cop s’arriba a Montserrat, el dispositiu d’agents és amplíssim. Al voltant de l’abadia es concentren de nombrosos agents dels Mossos d’Esquadra distribuïts per tota l’àrea i fins i tot una tanqueta militar. A tots ells s’hi sumen uniformes de Protecció Civil, de Creu Roja i del SEM per fer les assistències que siguin necessàries.
L’impacte a primera vista és, doncs, d’un dia extraordinari amb un dispositiu absolutament excepcional, visiblement superior al de la jornada en la qual el santuari va rebre la presència del rei Felip VI. Alhora, la situació és d’absoluta tranquil·litat, amb els visitants de primera hora omplint les cafeteries i començant a visualitzar la ubicació des d’on podran seguir els actes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès