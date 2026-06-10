La delegada de la Catalunya Central, present a Montserrat: «Ens toca com a Govern i com a ciutadans estar al costat del missatge que està llançant el Papa»
Elia Tortolero destaca la importància que el pontífex hagi escollit visitar el monestir benedictí
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha estat també de les que ha matinat per assistir a la visita del Papa a Montserrat, que ha qualificat de «fet històric, inèdit, i per això hem volgut ser presents representant el nostre territori».
Tortolero subratllava que «crec que, més enllà de les creences que pugui tenir lliurement cadascú, en aquests moments Lleó XIV representa els valors de la humanitat, amb un missatge molt clar contra el racisme i els autoritarismes, i per aquest motiu crec que ens toca com a Govern i com a ciutadans d’aquest país estar al costat del seu missatge».
La delegada del Govern també ha posat en relleu que un dels llocs d’aquesta presència del pontífex dins de la seva agenda de visita a Catalunya sigui, precisament, Montserrat: «La muntanya i el monestir ja són un emblema potentíssim per si sols per al país i per al món sencer, però un fet així, una visita d’aquesta dimensió, ens posa encara més en el focus i ens fa sentir especialment orgullosos de rebre’l a la Catalunya Central».