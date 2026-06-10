Dibuixos animats bíblics per fer menys llarga l’espera
Al llarg de les hores prèvies a l’arribada del Papa s’ha emès un film sobre la vida de Jesús en format infantil
Els milers de fidels i pelegrins que des de ben bé quarts de 10 del matí ja han començat a situar-se en les seves localitats, i que a les 11 (una hora abans de l’arribada del Papa) ja pràcticament omplen tots els espais assignats a les places, disposen d’un total de sis macro pantalles per seguir totes les evolucions de Lleó XIV durant aquesta visita. Mentrestant, però, també han servit de fons i entreteniment per als assistents, tot i que la majoria estan molt més atents a tot el que passa al seu voltant i a mantenir converses, ja que la majoria han pujat en grups.
Una de les curiositats és que entre les emissions prèvies que s’estan passant per aquestes pantalles gegants per fer temps s’està podent veure una pel·lícula de dibuixos animats de contingut bíblic, sobre la història de Jesús.
Una mostra més que en aquest viatge tan protocol·litzat i on tot s’estudia amb deteniment i res no es deixa a l’aire, tots els detalls compten.
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