Emoció i nervis a Montserrat moments abans de l'arribada de Lleó XIV: "No crec que torni a poder veure mai més un papa tan de prop"
Els primers fidels ocupen les cadires més pròximes al recorregut previst pel pontífex
Nia Escolà / Lourdes Casademont (ACN)
Il·lusió, nervis i expectació. Aquest és l'ambient que es respira a Montserrat poques hores abans de l'arribada del Papa Lleó XIV. Desenes de fidels han anat ocupant les cadires més pròximes al recorregut previst del pontífex per assegurar-se una bona posició en una jornada que molts qualifiquen d'"històrica". Els primers han arribat cap a 2/4 de set del matí, tot i que alguns han optat per passar la nit a la muntanya per garantir-se un lloc privilegiat.
És el cas de Maria José Pujol, de Barcelona. Per a ella, la visita té un profund significat espiritual: "La Mare de Déu de Montserrat i el Papa són molt importants per a mi. Després de Déu, ve el Papa". També l'Hugo Escarpa, de 21 anys, ha viscut la jornada amb una emoció especial. "Només he dormit dues hores pels nervis", explica després d'haver-se llevat a les quatre de la matinada.
Quan falta menys d'una hora per a l'arribada del Sant Pare, tot està a punt a Montserrat. Les cadires i les zones habilitades per al públic ja són plenes, i per amenitzar l'espera s'estan projectant dibuixos animats de temàtica religiosa a les pantalles gegants instal·lades al recinte.
L'abadia s'ha despertat aquest dimecres sota un ampli dispositiu de seguretat, amb controls als accessos i restriccions de trànsit. De fet, l'única manera d'arribar-hi és amb el cremallera, que des de primera hora del matí circula ple de fidels i pelegrins.
A les places s'hi han instal·lat milers de cadires. El públic té assignada una zona, però els seients no estan numerats. Per això, els primers a arribar intenten ocupar els llocs més pròxims al recorregut que seguirà el pontífex. A més, diverses pantalles gegants permetran seguir els diferents actes de la visita.
Més de 8.000 persones acreditades participaran en una jornada històrica que tindrà com a acte central la pregària del sant Rosari presidida pel Papa. La celebració inclourà també la interpretació de la Salve Regina i del Virolai a càrrec de l'Escolania de Montserrat. Un dels moments més esperats serà la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta, abans que el pontífex s'adreci als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. La visita es clourà amb un dinar privat amb la comunitat benedictina del monestir.
"Una barreja d'il·lusió i trasbals"
A la tercera fila espera Joaquim Fontanals, oftalmòleg dels monjos de Montserrat des de fa més de vint anys. Coneix bé la vida quotidiana de l'abadia i assegura que la visita papal s'està vivint amb una combinació d'entusiasme i nervis.
L'home descriu l'estat d'ànim de la comunitat benedictina com "una barreja d'il·lusió i trasbals". "Ho fan amb amor, però entre les acreditacions, les mesures de seguretat i tota l'organització es nota que són dies diferents. Estan a casa seva, però gairebé no s'hi senten", explica.
L'arribada de Lleó XIV li ha fet recordar la visita de Joan Pau II a Barcelona l'any 1982. "Recordo l'impacte que em va causar. Ara tinc curiositat per veure què sentiré després de tants anys. Jo he canviat, ja no soc la mateixa persona", reflexiona.
Per a Fontanals, poder presenciar la visita de dos papes al llarg de la seva vida és un fet excepcional. "Veure dos papes no em deixa indiferent", afirma.
Des de Madrid fins a Kentucky
Entre els milers de fidels congregats a Montserrat hi ha persones de totes les edats i procedències. Hugo Escarpa, estudiant universitari de 21 anys, s'ha llevat a les quatre de la matinada per arribar a temps. "Només he dormit dues hores pels nervis", explica. Tot i el cansament, assegura que l'esforç val la pena perquè serà la primera vegada que veurà un papa en persona. "La meva família m'ha inculcat la fe i em fa molta il·lusió viure aquest moment", afirma.
L'emoció també ha impedit dormir a Anna Coromines, de Navarcles, que aquests dies exerceix d'hospitalera del Camí de Sant Jaume a Montserrat. "No crec que torni a poder veure mai més un papa tan de prop. És una experiència molt bonica i enriquidora", assegura. Coromines admet que ha passat bona part de la nit pendent de l'arribada del pontífex i de tot el que representa una visita d'aquestes característiques.
Entre els assistents també hi ha pelegrins internacionals. És el cas de Bàrbara Saunier, de Lexington, a Kentucky (Estats Units), que està fent un viatge de pelegrinatge per Catalunya. La coincidència amb la visita papal ha convertit la seva estada en una experiència encara més especial. "Ha estat una sorpresa", explica. Tot i que no és la primera vegada que veu un papa, assegura que l'emoció es manté intacta: "Sempre que veus un papa és emocionant".
"És una oportunitat que no es pot deixar escapar"
Els joves Maria Donoso i Adrià Elices, cosins i veïns de Sant Cugat, han vingut avui a Montserrat amb la resta de la família per assistir a la visita del Sant Pare. Per assegurar-se un lloc a primera fila, "hem arribat amb força antelació per poder agafar abans el cremallera i trobar un bon lloc", explica Elices.
Per a tots dos, la visita del Papa a Montserrat és, juntament amb la de la Sagrada Família, "una de les més importants que fa a Catalunya" pel seu profund significat espiritual i perquè "és una oportunitat que no es pot deixar escapar". Amb tot, asseguren que l'acte celebrat ahir a Montjuïc també va ser "molt emotiu".
Donoso i Elices es van formar al Col·legi El Pinar de Nostra Senyora, de Sant Cugat. Segons explica Donoso, el centre "ens ha ajudat moltíssim" en el seu creixement personal i espiritual. Tot i compartir aquesta etapa educativa, la jove remarca que "cadascú ha seguit un camí de fe diferent" i destaca que actualment tots dos formen part d'un grup de pregària juvenil.
"Per a nosaltres, creure és viure"
La germana Violeta, d’origen peruà i membre de la comunitat de les Germanes Josefines de la Caritat de Vic, viu amb especial emoció la visita de Lleó XIV a Montserrat. "Estic molt il·lusionada de poder escoltar i veure el Sant Pare", explica. En el seu cas, serà el segon papa que veurà de prop, ja que també va tenir l’oportunitat de coincidir amb Joan Pau II. Per a la religiosa, una jornada com la d’avui és "una gran experiència".
Per arribar fins a Montserrat, la germana Violeta i tres companyes més s’han llevat a les cinc de la matinada per agafar el cremallera a primera hora. Per a la seva comunitat, es tracta d’una cita especialment significativa, ja que "el Sant Pare és la màxima autoritat de l’Església catòlica". A més, considera que la visita adquireix un valor encara més especial perquè "la Mare de Déu de Montserrat és la patrona de Catalunya".
De les quatre religioses que s’han desplaçat fins a l’abadia, una és novícia i dues són postulants, una circumstància que la comunitat viu amb esperança pel que representa de relleu generacional. En aquest sentit, la germana Violeta subratlla la importància de mantenir viva la fe: "Per a nosaltres, creure és viure".
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