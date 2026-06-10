Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
El conductor ha hagut de ser rescatat pel SEM després de donar diverses voltes de campana
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Manresa
Una persona ha resultat ferida en un accident aquest matí de dimecres a la C-16 a Sallent. El sinistre ha tingut lloc a les 6.59 hores, al quilòmetre 60, on ha sortit de la via. El cotxe ha donat diverses voltes de campana i el conductor, l'únic ocupant, hi ha quedat atrapat. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que han fet tasques d'excarceració per rescatar-lo de l'interior del vehicle.
Una vegada fora del turisme, ha quedat en mans del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que l'han traslladat a l'hospital en estat lleu.
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