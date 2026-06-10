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Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent

El conductor ha hagut de ser rescatat pel SEM després de donar diverses voltes de campana

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una persona ha resultat ferida en un accident aquest matí de dimecres a la C-16 a Sallent. El sinistre ha tingut lloc a les 6.59 hores, al quilòmetre 60, on ha sortit de la via. El cotxe ha donat diverses voltes de campana i el conductor, l'únic ocupant, hi ha quedat atrapat. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que han fet tasques d'excarceració per rescatar-lo de l'interior del vehicle.

Una vegada fora del turisme, ha quedat en mans del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que l'han traslladat a l'hospital en estat lleu.

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