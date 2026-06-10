L'Angeleta, la iaia influencer del Lluçanès, entre els fidels que han vist el Papa a Montserrat: "Estic contenta d'haver superat les pors al cremallera"
La creadora de contingut ha assistit a l'oració que Lleó XIV ha fet a l'interior de la basílica
L'àvia de Prats de Lluçanès Angela Coromina, coneguda a les xarxes socials com a Iaia Angeleta, ha estat entre els 8.000 pelegrins i fidels que aquest dimecres al migdia han pujat a Montserrat per veure el papa Lleó XIV durant la seva visita al monestir bagenc.
La creadora de contingut ha compartit la seva experiència en un vídeo publicat al seu Instagram. "Avui els protagonistes del meu perfil són la Verge de Montserrat, el Sant Pare i la sempre meravellosa Escolania" comença l'escrit que acompanya un clip de Lleó XIV amb la Moreneta.
Per a fer possible aquesta vivència, Coromina ha hagut de superar, a banda de les extremades mesures de seguretat activades per a la visita del Papa, les seves "pors al cremallera". Precisament, aquest matí, era l'únic transport públic disponible per accedir a l'abadia després de l'activació d'un ampli dispositiu policial i d'un seguit de restriccions.
El resultat: la "iaia instagramer" ha pogut participar a l'oració que el Papa ha dut a terme a l'interior de la basílica, on Lleó XIV ha adreçat un llarg discurs, en el qual ha utilitzat en gran part al català i ha fet nombroses referències als valors de Montserrat, a la seva devoció per la Moreneta i, fins i tot, a la petjada de Sant Ignasi de Loiola.
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