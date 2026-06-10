Un jove tarragoní a Montserrat per veure el Papa: "Déu defensaria l'existència del poble català"
Joan Josep Vandellòs ha vingut des de Tarragona per viure en primera persona la visita del pontífex a l'abadia
Joan Josep Vandellòs és un jove tarragoní que s'ha desplaçat fins a Montserrat per veure amb els seus propis ulls el Papa Lleó XIV. Ho ha fet lluint una estelada. "He vingut a veure el Sant Pare amb tot l'orgull que comporta que visiti la nostra nació", ha afirmat.
En aquest sentit, ha destacat l'encant de l'abadia, que considera un dels espais espirituals més emblemàtics de Catalunya: "Els catalans no tindríem el mateix sentit de la religiositat sense la Mare de Déu de Montserrat", ha declarat.
Vandellòs s'ha definit com una persona "força creient" i ha reivindicat la llibertat religiosa, que considera "un dret que cal respectar". També ha lamentat que sovint es confongui la religió amb "qüestions que no hi tenen res a veure" i ha defensat el potencial del catolicisme per contribuir a "un món més just".
El jove assegura que és "liberal en termes religiosos", perquè creu que "la fe ha d'anar sempre acompanyada de la raó i del debat". En aquesta línia, ha remarcat la necessitat de posar les persones al centre: "Hem de defensar més les persones perquè la societat evoluciona perquè Déu ho mana", ha sostingut.
Pel que fa a la intervenció del pontífex al Congrés el dia anterior, Vandellòs considera que la visita de Lleó XIV a Madrid es va polititzar excessivament. "La religió no és política", ha afirmat. Tot i valorar positivament les visites institucionals del Papa, defensa que no se les hauria de revestir de significats polítics. "Em sembla excel·lent que faci visites, però no se'ls ha de donar una lectura política, perquè cadascú viu la fe de manera diferent", ha argumentat. "Cada fill de Déu és únic i, per això, és important mantenir la imparcialitat", ha conclòs.
Lluint una estelada
El tarragoní ha portat una estelada durant la visita del pontífex a l'abadia. Ho ha fet amb convenciment i orgull, segons ha explicat ell mateix. "Déu defensaria l'existència del poble català", ha afirmat amb rotunditat. "No hem de renunciar al que som per la mala fe o les enveges dels altres. Jo soc català perquè així m'ha fet Déu", ha afegit.
Un trajecte de dos dies per arribar a Montserrat
Per assistir a la visita d'aquest dimecres, Vandellòs va iniciar el viatge ahir, el dia abans. En plegar de la feina va agafar un tren des de Sant Vicenç de Calders fins a Martorell, on ha passat la nit. Avui ha continuat el trajecte en autobús i amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a Montserrat, on ha completat l'ascens amb el cremallera.
De fet, a 2/4 de vuit del matí ja era camí cap a l'abadia per assegurar-se un bon lloc des d'on seguir la visita del Sant Pare.
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