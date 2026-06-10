Un jove que ha vingut expressament de Colòmbia per a veure el Papa: "He recorregut milers de quilòmetres amb molta il·lusió per ser aquí"
Han estat molts els qui avui han vingut a Montserrat per viure en primera persona la visita del pontífex, alguns inclús d'altres continents
Són quatre: Juan Fernando Villamuez, Maria Elba Castro, Marina Amaya i Antuanet Cruzatt. Aquesta última no havia vingut amb el grup, però s'hi ha acabat trobant després d'aconseguir un lloc a primera fila, i de seguida han connectat. Amb l'emoció a la veu, tots quatre es mostraven impacients per l'arribada del Papa i subratllaven la importància de l'esdeveniment.
Villamuez és nebot de Castro. Tots dos són colombians, tot i que ella viu a Monistrol de Montserrat des de fa anys. En el cas del jove, s'ha desplaçat expressament des de Colòmbia per viure en primera persona la visita del Sant Pare a l'abadia. "He recorregut milers de quilòmetres amb molta il·lusió per ser aquí", ha confessat.
Concretament, Villamuez prové de Popayán, a la regió del Cauca, una ciutat que defineix com a "molt religiosa". "Aquest entorn em va inspirar molt a venir fins aquí, visitar Montserrat i tenir l'oportunitat de participar en un acte tan solemne", ha explicat.
Amb la veu entretallada per l'emoció, el colombià ha assegurat que l'experiència és "molt gratificant". "La vivència espiritual m'agrada moltíssim, encara més en un lloc com aquest, tan arrelat a la cultura i a la fe", ha afegit.
Tot i haver viatjat sol des de Colòmbia, aquests dies s'allotja a casa de la seva tieta, Maria Elba Castro. Aquest dimecres també l'acompanyava una amiga de la família, Marina Amaya. "Quan em vaig assabentar que venia el Papa, vaig parlar amb la meva tieta. Li vaig dir que em feia molta il·lusió venir i ella em va donar suport", ha relatat.
Castro, que fa anys que resideix a Monistrol de Montserrat, s'ha mostrat entusiasmada amb la jornada. "És un dia brillant", ha afirmat. Al seu costat hi havia Amaya, també colombiana i veïna del municipi. Totes dues afrontaven la visita amb la convicció que seria una experiència "espectacular" i "preciosa".
"Soc molt catòlica"
Al costat de Villamuez, Castro i Amaya hi havia Antuanet Cruzatt, una peruana de 17 anys. Viu a Catalunya des de fa anys i actualment resideix a Sant Vicenç de Castellet, un municipi des d'on es gaudeix d'unes vistes privilegiades de Montserrat.
Ha volgut ser avui a l'abadia per veure el Sant Pare perquè es considera "molt catòlica" i una ferma admiradora de Lleó XIV. "També vinc a representar tots els meus compatriotes peruans", ha destacat.
L'emoció era tan intensa que, fins i tot abans de l'arribada del pontífex, li costava trobar les paraules. "Estic molt emocionada. Vinc amb devoció i amb moltes benediccions per al Papa", ha dit.
Cruzatt explica que ha viscut la fe amb intensitat des de petita i que el fet que el pontífex tingui arrels peruanes fa que la visita tingui un significat encara més especial: "Em toca molt de prop i m'emociona encara més", ha confessat. D'aquesta jornada n'espera un record inesborrable.